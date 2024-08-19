星期二, 20 8 月, 2024

NASA 对近地小行星 2024 JV33 发出警报：预计将于 8 月 19 日近距离接近”

NASA 对近地小行星 2024 JV33 发出警报：预计将于 8 月 19 日近距离接近”

NASA 发布了关于一颗名为 2024 JV33 的重要近地小行星的紧急警报，该小行星将于 8 月 19 日最接近地球。这颗小行星的直径约为 620 英尺，相当于一座大型建筑物的大小。以大约 2,850,000 英里的距离经过我们的星球。

小行星 2024 JV33：近距离观察

2024 JV33 属于阿波罗小行星群，这一类别因频繁穿越地球轨道而闻名。这颗小行星正以每小时 24,779 英里的惊人速度穿越太空。尽管距离月球的距离是月球的三倍，但它的接近在天文学上被认为具有重要意义，促使美国宇航局密切监测它的轨迹。

虽然 2,850,000 英里看似遥远，但对于 NASA 将 2024 JV33 归类为近地天体 (NEO) 来说已经足够近了，这是对距离地球 750 万公里以内、高度超过 460 英尺（140 英尺）的太空岩石的称呼。米）的尺寸。此类物体需要仔细观察以评估它们可能造成的任何潜在风险。

NASA 在监测近地天体方面保持警惕

美国宇航局与其他航天机构合作，采用复杂的望远镜网络和先进的计算系统来跟踪近地物体。虽然大多数近地天体不会对地球构成直接威胁，但那些在一定距离和大小阈值内的近地天体（例如 2024 JV33）受到越来越多的关注。 NASA 近地天体研究中心 (CNEOS) 致力于监测这些天体，确保提前识别和评估任何潜在的宇宙危害。

NASA 对保持警惕和做好准备的承诺强调了跟踪 2024 JV33 等太空岩石的重要性，提供了帮助我们了解和减轻潜在宇宙威胁的关键数据。

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