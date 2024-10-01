SpaceX 營救被困在國際太空站的太空人

SpaceX 的 Dragon 太空艙成功與國際太空站對接，營救了兩名因波音 Starliner 太空艙故障而受困的太空人。

在一次關鍵任務中，SpaceX的龍飛船成功與國際太空站（ISS）對接，救援因波音Starliner太空艙故障而被困的兩名宇航員。這艘載有兩個空座位的龍飛船於東部時間17:30（英國時間22:30）成功對接，當時ISS正在博茨瓦納上空265英里（426公里）處運行。

被困的宇航員等待返航

Wilmore和Williams原本在6月份乘坐波音的Starliner太空艙抵達ISS，進行為期八天的任務。然而，由於飛行期間的技術問題，迫使他們延長了逗留時間。太空艙推進系統發現的故障，使得宇航員無法安全地乘坐Starliner返回地球。因此，NASA決定派遣SpaceX的龍飛船去接回這兩名被困的宇航員。他們預計將於明年2月返回地球。

龍飛船於週六從佛羅里達州卡納維拉爾角發射，載有NASA宇航員Nick Hague和俄羅斯宇航員Alexander Gorbunov。兩人將暫時加入ISS的工作組，然後安全地將Wilmore和Williams送回地球。

延誤和挑戰

由於颶風Helene造成美國東南部，包括佛羅里達州在內的嚴重破壞，這次任務一度延誤。原定於週四的發射被推遲到週六，以確保安全條件。

對接後，來自ISS內部的畫面顯示，Hague和Gorbunov受到了工作組的熱烈歡迎，微笑著與太空站的同事合影留念。

Starliner的問題

今年6月5日的Starliner飛行是波音首次嘗試將宇航員送往ISS的任務。然而，這次任務遭遇了技術問題，包括推進系統的氦氣洩漏和推進器故障。Starliner計劃在過去幾年多次延誤，尤其是在2019年和2022年的無人測試飛行中遇到了挫折。

經過波音和NASA工程師數月的調查，NASA於8月底確定，使用Starliner將Wilmore和Williams送回地球是不安全的。太空艙的問題導致波音的計劃延誤了數年。

太空旅行的未來

NASA於2011年退役了其航天飛機機隊，使得該機構不得不依賴俄羅斯的Soyuz飛船來往ISS。然而，2014年，NASA分別與波音和SpaceX簽訂了價值42億美元和26億美元的合同，建造新的太空船來運送宇航員。

由億萬富翁Elon Musk創立的SpaceX於2020年成為首家將宇航員送往ISS的私人公司，這在美國太空探索的未來中具有重要意義。最近救援被困宇航員的任務進一步加強了SpaceX在NASA任務中的核心作用，該機構正逐步減少對外國太空船的依賴。

SpaceX的龍飛船成功與ISS對接，救援因波音Starliner太空艙故障而被困的兩名宇航員。此次任務因颶風Helene而短暫延誤，但SpaceX的迅速反應彰顯了其在NASA太空任務中的重要性。隨著波音Starliner的不斷遇挫，SpaceX在太空旅行的未來中的地位日益穩固。