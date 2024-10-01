Home
Explore
Settings

Settings

×

Reading Mode

Adjust the reading mode to suit your reading needs.

Font Size

Fix the font size to suit your reading preferences

Language

Select the language of your choice. NewsX reports are available in 11 global languages.
Select Language
星期二, 1 10 月, 2024
Live Tv
we-woman

SpaceX 營救被困在國際太空站的太空人

SpaceX 的 Dragon 太空艙成功與國際太空站對接，營救了兩名因波音 Starliner 太空艙故障而受困的太空人。

SpaceX 營救被困在國際太空站的太空人

在一次關鍵任務中，SpaceX的龍飛船成功與國際太空站（ISS）對接，救援因波音Starliner太空艙故障而被困的兩名宇航員。這艘載有兩個空座位的龍飛船於東部時間17:30（英國時間22:30）成功對接，當時ISS正在博茨瓦納上空265英里（426公里）處運行。

被困的宇航員等待返航

Wilmore和Williams原本在6月份乘坐波音的Starliner太空艙抵達ISS，進行為期八天的任務。然而，由於飛行期間的技術問題，迫使他們延長了逗留時間。太空艙推進系統發現的故障，使得宇航員無法安全地乘坐Starliner返回地球。因此，NASA決定派遣SpaceX的龍飛船去接回這兩名被困的宇航員。他們預計將於明年2月返回地球。

龍飛船於週六從佛羅里達州卡納維拉爾角發射，載有NASA宇航員Nick Hague和俄羅斯宇航員Alexander Gorbunov。兩人將暫時加入ISS的工作組，然後安全地將Wilmore和Williams送回地球。

延誤和挑戰

由於颶風Helene造成美國東南部，包括佛羅里達州在內的嚴重破壞，這次任務一度延誤。原定於週四的發射被推遲到週六，以確保安全條件。

對接後，來自ISS內部的畫面顯示，Hague和Gorbunov受到了工作組的熱烈歡迎，微笑著與太空站的同事合影留念。

Starliner的問題

今年6月5日的Starliner飛行是波音首次嘗試將宇航員送往ISS的任務。然而，這次任務遭遇了技術問題，包括推進系統的氦氣洩漏和推進器故障。Starliner計劃在過去幾年多次延誤，尤其是在2019年和2022年的無人測試飛行中遇到了挫折。

經過波音和NASA工程師數月的調查，NASA於8月底確定，使用Starliner將Wilmore和Williams送回地球是不安全的。太空艙的問題導致波音的計劃延誤了數年。

太空旅行的未來

NASA於2011年退役了其航天飛機機隊，使得該機構不得不依賴俄羅斯的Soyuz飛船來往ISS。然而，2014年，NASA分別與波音和SpaceX簽訂了價值42億美元和26億美元的合同，建造新的太空船來運送宇航員。

由億萬富翁Elon Musk創立的SpaceX於2020年成為首家將宇航員送往ISS的私人公司，這在美國太空探索的未來中具有重要意義。最近救援被困宇航員的任務進一步加強了SpaceX在NASA任務中的核心作用，該機構正逐步減少對外國太空船的依賴。

SpaceX的龍飛船成功與ISS對接，救援因波音Starliner太空艙故障而被困的兩名宇航員。此次任務因颶風Helene而短暫延誤，但SpaceX的迅速反應彰顯了其在NASA太空任務中的重要性。隨著波音Starliner的不斷遇挫，SpaceX在太空旅行的未來中的地位日益穩固。

Filed under

ISS NASA SpaceX 國際空間站

Also Read

飓风海伦席卷美国东南部：64人遇难

飓风海伦席卷美国东南部：64人...

印度板球控制局（BCCI）

印度板球控制局（BCCI）

以色列如何針對真主黨領導人哈桑·納斯魯拉，請查看此處

以色列如何針對真主黨領導人哈桑...

伊朗將軍在以色列針對真主黨領導人的攻擊中喪生

伊朗將軍在以色列針對真主黨領導...

破壞延伸數百英里

破壞延伸數百英里

Entertainment

酷玩乐队的10场演出将打破泰勒·斯威夫特的温布利纪录

酷玩乐队的10场演出将打破泰勒

奧斯卡2025：約旦選擇紀錄片《我的甜蜜之地》競逐最佳國際影片獎

奧斯卡2025：約旦選擇紀錄片

為什麼金卡戴珊（Kim Kardashian）在 Netflix 影集強烈反對下探望監獄中的梅南德斯兄弟？

為什麼金卡戴珊（Kim Kar

在粉絲試圖拍攝夏奇拉的裙子下面後,夏奇拉衝下舞台,辛格的反應迅速走紅

在粉絲試圖拍攝夏奇拉的裙子下面

毒液是否與蜘蛛人聯手對抗《蜘蛛人 4》中這個強大的漫威反派？

毒液是否與蜘蛛人聯手對抗《蜘蛛

Lifestyle

自10月1日起

自10月1日起

酒窩機真的有用嗎？有影響力的人轉向假酒窩以獲得完美的微笑

酒窩機真的有用嗎？有影響力的人

你喜歡嘗試美容測試儀嗎？發現皮膚過敏的主要原因

你喜歡嘗試美容測試儀嗎？發現皮

什麼是放牧桌？新趨勢透過巧妙的互動餐飲改變活動餐飲

什麼是放牧桌？新趨勢透過巧妙的

疯狂坚果：为什么核桃在全球赢得了青睐 以及你需要了解的风险

疯狂坚果：为什么核桃在全球赢得

mail logo

訂閱以接收當天的頭條新聞直接從 NewsX 發送到您的收件匣