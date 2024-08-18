「廈門學者提議台灣治理藍圖：設立影子政府提前佈局」

廈門大學的中國學者向北京提出了一項假設性計劃，涉及在中國共產黨（CCP）可能接管台灣後的治理問題，台灣新聞報導。

這項計劃在廈門大學兩岸城市規劃研究所的報告中有所提及，建議在廈門建立一個“影子政府”，以準備台灣迅速融入中華人民共和國的政治體系。

根據台灣新聞報導，該報告已於七月發布，隨後從研究所網站上刪除。

報告作者承認，曾經指導香港政策數十年的“ 一國兩制”，以及曾經被推崇的台灣未來政策，現在已不再可行。

相反，研究所建議採取快速的全面整合過程。

根據台灣新聞報導，作者推薦的計劃包括在北京設立一個“中央台灣工作委員會”，作為台灣的原型省政府，並可在入侵後轉移至台北。

除了簡單地任命“影子”官員和設計“影子”機構外，報告還建議在福建設立一個全面台灣治理實驗區，福建已經是兩岸融合發展示範區的所在地。

此外，報告指出兩個適合發展影子台灣政府行政經驗的地區：廈門的翔安區和泉州的南安市。

作者表示，這兩個地點可以合理模擬台灣的地理和社會條件，以便影子政府在入侵後在模擬台灣上試驗實施新政策。

根據CSIS的分析，假設中的台灣中央工作委員會的主要目標將是平滑政權過渡和招募、培訓所謂的“反獨立力量”。

這些人員將接受作為CCP幹部的現場培訓，以協助征服台灣的每一個地區。