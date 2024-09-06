克里斯蒂亞諾·羅納爾多：五次金球獎得主成為歷史上首位打入900球的球員

克里斯蒂亞諾·羅納爾多在葡萄牙對克羅地亞的國家聯賽比賽中打入了他的職業生涯第900球，成為歷史上首位達成此成就的球員。 羅納爾多在比賽第34分鐘於光明球場將球隊的領先優勢擴大到2-0，接到努諾·門德斯的傳中，近距離推射入網。他在慶祝達成這一重要里程碑時，顯得非常激動。

克里斯蒂亞諾·羅納爾多在葡萄牙對克羅地亞的國家聯賽比賽中打入了他的職業生涯第900球，成為歷史上首位達成此成就的球員。

羅納爾多在比賽第34分鐘於光明球場將球隊的領先優勢擴大到2-0，接到努諾·門德斯的傳中，近距離推射入網。他在慶祝達成這一重要里程碑時，顯得非常激動。

克里斯蒂亞諾·羅納爾多的職業生涯進球數

39歲的羅納爾多職業生涯總進球數包括131個國際進球、450個皇家馬德里進球、145個曼聯進球、101個尤文圖斯進球以及68個他現在效力的球隊阿爾納斯爾進球，還有五個他首個俱樂部里斯本競技的進球。

來自阿根廷的利昂內爾·梅西，目前位列歷史射手榜第二位，職業生涯進球數為859個。

在比賽中，AC米蘭的明星球員送出了一記精確的傳中，羅納爾多將其轉化為進球，他的慶祝方式顯示出他意識到這一成就的重要性。

值得紀念的進球

雖然克羅地亞後來通過曼聯的迪奧戈·達洛特的烏龍球打入了一個進球，但這場比賽將因羅納爾多的歷史性成就而被記住。意識到這一刻的重要性，羅納爾多顯得情感豐沛，將頭埋在雙手中，膝蓋跪地慶祝。

這個進球是他國際職業生涯中的第131個進球，其餘769個進球均來自俱樂部層面。羅納爾多在里斯本競技開始了他的職業生涯，並於2002年9月在葡超聯賽中首次亮相。他的進球之旅在一周後對摩雷倫斯的比賽中打入兩球開始了。

無與倫比的天賦

曼聯迅速注意到了他的才能，亞歷克斯·費格森爵士在將他帶到老特拉福德後，看到羅納爾多在英超對波特茅斯的比賽中打入了一記任意球。

羅納爾多在曼聯又打入了144個進球。然而，他職業生涯大部分的進球是在皇家馬德里度過的九年中打入的，總計450個進球。他在尤文圖斯時期增加了101個進球，自那時以來在沙特阿拉伯的阿爾納斯爾打入了68個進球。