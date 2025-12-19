LIVE TV
  Merry Christmas 2025: Top 7 Wishes in Different Languages Around the World

Merry Christmas 2025: Top 7 Wishes in Different Languages Around the World

Here are seven Merry Christmas 2025 wishes in different global languages, each sharing joy, peace, love, happiness, and warm festive greetings worldwide.

Published: December 19, 2025 12:36:12 IST
English
1/7

English

Merry Christmas 2025! May your holidays sparkle with joy, love, peace, warmth, and cherished moments with family and friends.

Hindi
2/7

Hindi

मेरी क्रिसमस 2025! यह पावन त्योहार आपके जीवन में सुख, शांति, प्रेम और नई उम्मीदें लेकर आए।

Spanish
3/7

Spanish

¡Feliz Navidad 2025! Que esta Navidad llene tu hogar de amor, felicidad, salud y momentos inolvidables junto a tus seres queridos.

French
4/7

French

Joyeux Noël 2025 ! Que cette fête apporte paix, bonheur, amour sincère et de beaux souvenirs partagés avec vos proches.

German
5/7

German

Frohe Weihnachten 2025! Möge diese Weihnachtszeit Freude, Gesundheit, Frieden und wundervolle gemeinsame Augenblicke schenken.

Italian
6/7

Italian

Buon Natale 2025! Che il Natale porti serenità, amore, prosperità e tanti sorrisi sinceri nella tua vita.

Japanese
7/7

Japanese

メリークリスマス2025！この特別な季節が幸せ、平和、健康、そして心温まる時間をもたらしますように。

