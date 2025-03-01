هل ستصوت كمالا لكمالا؟ تشارك الأسماء المشتركة في مواقف مضحكة

كمالا أ. هاريس، 32 عامًا، تعمل كمنسقة حدائق وأم عزباء لثلاثة أطفال من نيوهامبشير، أعربت عن عدم يقينها بشأن اختيارها في الانتخابات القادمة. في مقابلة حديثة، شاركت مخاوفها بشأن نائبة الرئيس كمالا هاريس، قائلة: "سمعت أنها نالت المنصب من خلال النوم مع الناس. لا أعرف عنها بما فيه الكفاية. أعرف فقط الشائعات."