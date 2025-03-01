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TOP News

طزاجة البصل الأخضر واحتجاجات كوريا الجنوبية

طزاجة البصل الأخضر واحتجاجات كوريا الجنوبية

09 ديسمبر 2024 18:12 مساءً IST

لاحتجاجات الضوء على كيفية تحول أكثر القضايا عادية—مثل تكلفة الخضروات—إلى نقطة اشتعال للتغيير السياسي. تُعد أزمة البصل الأخضر في كوريا الجنوبية مثالاً بارزاً على كيف يمكن أن يتغير شعور الجمهور بسرعة ضد القادة السياسيين. ما بدأ كتعليق على أسعار الطعام تطور ليصبح مواجهة سياسية كبيرة، مما أدى إلى احتجاجات أجبرت على
Bangladesh Issues Controversial Fatwa Banning Women From Shopping In Markets

Bangladesh Issues Controversial Fatwa Banning Women From Shopping In Markets

06 ديسمبر 2024 07:05 صباحًا IST

Bangladesh issues a controversial fatwa restricting women’s access to markets in Gopalganj. Shopkeepers are barred from selling goods to women during prayers.

من “جليسة الأطفال” إلى “باربيكور”: المجلس البريطاني يطلق 90 كلمة تحدد العقود التسعة الماضية

من “جليسة الأطفال” إلى “باربيكور”: المجلس البريطاني يطلق 90 كلمة تحدد العقود التسعة الماضية

04 ديسمبر 2024 19:43 مساءً IST

قدمت الثلاثينيات مصطلحات مثل "جليسة الأطفال" و "نايلون"، مما يشير إلى التغيرات في الهياكل الأسرية والتطورات المادية. وفي الأربعينيات، ظهرت كلمات مثل "نووي" و "بيكيني"، التي تأثرت بالحرب وأنماط الحياة المتغيرة. شهدت الخمسينيات ظهور مصطلحات مثل "ديسكو" و "روك آند رول"، مما يدل على صعود الموسيقى وثقافة الشباب. في هذه الأثناء، بدأ مصطلح "الذكاء الاصطناعي" يكتسب أهمية، مما يشير إلى بداية التقدم التكنولوجي.
الاتحاد الأوروبي يدرس تخفيف الحماية عن الذئاب الرمادية وسط تصاعد النزاع

الاتحاد الأوروبي يدرس تخفيف الحماية عن الذئاب الرمادية وسط تصاعد النزاع

03 ديسمبر 2024 21:40 مساءً IST

. وبينما تظل مخاوف المزارعين بشأن خسائر الماشية مشروعة، يصر المدافعون عن الحفاظ على البيئة على أن الفوائد طويلة الأجل للحفاظ على أعداد الذئاب تفوق التحديات القصيرة المدى التي تفرضها على الزراعة.
شاركت كاي ترامب مدونة فيديو للاحتفال الانتخابي في مار إيه لاغو لفوز جدها دونالد ترامب

شاركت كاي ترامب مدونة فيديو للاحتفال الانتخابي في مار إيه لاغو لفوز جدها دونالد ترامب

13 نوفمبر 2024 01:37 صباحًا IST

شاركت حفيدة دونالد ترامب، كاي، لمحة مؤثرة عن احتفال مار إيه لاغو بالانتخابات، تعبر فيها عن فخرها ورد فعلها العاطفي على انتصار جدها.
عجائب كونية: هابل يلتقط مجرة تتسارع عبر الفضاء

عجائب كونية: هابل يلتقط مجرة تتسارع عبر الفضاء

29 أكتوبر 2024 21:16 مساءً IST

كما نعلم، فإن الفضاء الخارجي مليء بالمشاهد البصرية المدهشة، وفي تطور حديث، قام تلسكوب هابل بالتقاط صورة لمجرة لولبية تتسارع كما لو كانت قد أطلقت من مدفع كوني.
بيتكوين يتجاوز 71,000 دولار لأول مرة منذ يونيو مع اقتراب الانتخابات الأمريكية

بيتكوين يتجاوز 71,000 دولار لأول مرة منذ يونيو مع اقتراب الانتخابات الأمريكية

29 أكتوبر 2024 18:49 مساءً IST

ارتفعت قيمة بيتكوين لتتجاوز 71,000 دولار لأول مرة منذ يونيو، مدفوعة بالاستثمارات في صناديق التداول المتداولة المخصصة والتكهنات المحيطة بالانتخابات الأمريكية القادمة. اعتبارًا من الساعة 10:45 صباحًا يوم الثلاثاء في سنغافورة،
هل القمر فعلاً أبيض؟ الحقيقة المفاجئة حول تغيرات لونه

هل القمر فعلاً أبيض؟ الحقيقة المفاجئة حول تغيرات لونه

28 أكتوبر 2024 22:30 مساءً IST

بالنسبة لمعظمنا، القمر هو ظل مألوف من اللون الأبيض. كل ليلة، ننظر إلى أعلى لنرى توهجه الساطع، معتقدين أن الأبيض هو لونه الحقيقي. ومع ذلك، تكشف الدراسات عن واقع مختلف - اللون الفعلي للقمر هو في الأساس رمادي، مع تدرجات من الصخور البركانية وتركيبات المعادن
ابن إيلون ماسك يجذب الأنظار في تجمع ترامب؛ ويقول مستخدمو الإنترنت إن “الصغير X

ابن إيلون ماسك يجذب الأنظار في تجمع ترامب؛ ويقول مستخدمو الإنترنت إن “الصغير X

28 أكتوبر 2024 21:44 مساءً IST

شركتي تسلا وسبيس إكس، هو من جذب الانتباه فحسب. بل أصبح ابنه البالغ من العمر 4 سنوات، X Æ A-Xii، النجم غير المتوقع للحدث.
هل ستصوت كمالا لكمالا؟ تشارك الأسماء المشتركة في مواقف مضحكة

هل ستصوت كمالا لكمالا؟ تشارك الأسماء المشتركة في مواقف مضحكة

27 أكتوبر 2024 19:14 مساءً IST

كمالا أ. هاريس، 32 عامًا، تعمل كمنسقة حدائق وأم عزباء لثلاثة أطفال من نيوهامبشير، أعربت عن عدم يقينها بشأن اختيارها في الانتخابات القادمة. في مقابلة حديثة، شاركت مخاوفها بشأن نائبة الرئيس كمالا هاريس، قائلة: "سمعت أنها نالت المنصب من خلال النوم مع الناس. لا أعرف عنها بما فيه الكفاية. أعرف فقط الشائعات."