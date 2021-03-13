歐盟考慮放寬對灰狼的保護措施

歐洲委員會目前正在考慮一項提案，放寬《伯恩公約》下對灰狼的保護，這可能會允許增加對該物種的屠殺。這一政策轉變引發了激烈的辯論，因為此時灰狼在歐洲的數量已經顯著回升，從2012年的約11,000隻增長到今天的超過20,000隻。灰狼的回歸在很大程度上得益於保護工作和歐盟政策，這是在20世紀中期幾乎滅絕後的恢復。