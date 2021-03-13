随着教宗方济各面临不确定的未来，他的重点已经从推动改革转向确保他的倡议得以持久。如果他从病中恢复或不恢复，未来几个月可能会决定教宗职务的未来以及教会未来几年的发展方向。
從一個關於食品價格的評論開始，最終演變成一次重大的政治對抗，最終引發抗議，迫使政府撤回原本的決策。隨著春蔥在韓國飲食和文化中的重要地位，它如今已經成為了反抗與政治覺醒的象徵
歐洲委員會目前正在考慮一項提案，放寬《伯恩公約》下對灰狼的保護，這可能會允許增加對該物種的屠殺。這一政策轉變引發了激烈的辯論，因為此時灰狼在歐洲的數量已經顯著回升，從2012年的約11,000隻增長到今天的超過20,000隻。灰狼的回歸在很大程度上得益於保護工作和歐盟政策，這是在20世紀中期幾乎滅絕後的恢復。
唐纳德·特朗普的孙女凯分享了一段温馨的幕后视频，展现了家人在海湖庄园的选举庆祝活动，并表达了她对祖父胜利的骄傲和情感反应。
如我们所知，外太空充满了令人惊叹的视觉奇观，最近哈勃望远镜捕捉到了一张螺旋星系的图像，仿佛它是被宇宙大炮发射出来的。
比特幣在即將到來的美國大選期間，上漲突破71,000美元，這是自六月以來的首次突破，主要受到專門交易所交易基金的投資和圍繞即將舉行的美國選舉的投機推動
对我们大多数人来说，月亮是一种熟悉的白色。每晚，我们抬头仰望其明亮的光芒，以为白色是它的真实颜色。然而，研究揭示了不同的现实——月亮的实际颜色主要是灰色，受火山岩石和矿物组成的影响。
拉和SpaceX的首席執行官伊隆·馬斯克。他四歲的兒子X Æ A-Xii成為了這個活動的意外明星
韓國流行巨星 Jisoo 正式與美國標誌性時尚品牌 Tommy Hilfiger 聯手，擔任最新品牌大使