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الأحد, سبتمبر 15, 2024
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موقع Hotels.com يكشف عن العناصر الأكثر نسيانًا والطلبات غير العادية في الفنادق حول العالم

كشف موقع Hotels.com، المنصة العالمية الرائدة لحجز غرف الفنادق، عن تقريره السنوي لرؤى غرف الفنادق

موقع Hotels.com يكشف عن العناصر الأكثر نسيانًا والطلبات غير العادية في الفنادق حول العالم

Hotels.com، إحدى المنصات العالمية الرائدة لحجز الفنادق، أصدرت تقريرها السنوي حول التوجهات المتعلقة بغرف الفنادق، والذي يلقي الضوء على الأشياء التي غالباً ما ينساها النزلاء، وكذلك بعض الطلبات الغريبة التي قدموها خلال إقامتهم. يعتمد التقرير على بيانات جمعتها أكثر من 400 فندق حول العالم، ويقدم نظرة مثيرة على العادات الغريبة للمسافرين.

الأشياء الأكثر نسياناً

وفقًا للتقرير، غالباً ما ينسى نزلاء الفنادق أشياء أساسية أثناء إقامتهم. ومن بين العناصر الأكثر شيوعًا المنسية شواحن الهواتف، الملابس المتسخة، محولات الطاقة، المكياج وأدوات النظافة الشخصية. ومن المدهش أن حوالي 10٪ من الفنادق التي شملها الاستطلاع أبلغت عن العثور على أطقم أسنان تركها النزلاء، مما يبرز الطبيعة غير المألوفة للأغراض الشخصية التي تُنسى في عجلة مغادرة الفندق.

أغرب الأشياء التي تُركت وراءها

بينما من السهل نسيان عناصر يومية مثل الشواحن والملابس المتسخة، فقد ترك بعض النزلاء وراءهم مقتنيات أكثر استثنائية. يسلط التقرير الضوء على مجموعة من الاكتشافات الغريبة، بما في ذلك ساعة رولكس، ساعة فاخرة بقيمة 6 ملايين دولار (ما يعادل 50 كرور روبية)، حقيبة هيرميس بيركين، مفاتيح ووثائق سيارات فاخرة، إطار سيارة، خاتم خطوبة، سن، قالبين كاملين للأرجل، أكوام من المال، سحلية أليفة وحتى كتكوت صغير. ولحسن الحظ، تم إعادة السحلية والكتكوت إلى أصحابهما بأمان، مما أضاف نهاية سعيدة لهذه الاكتشافات الغريبة.

طلبات خدمة الغرف غير العادية

بالإضافة إلى العناصر المنسية، يبرز التقرير أيضًا بعض الطلبات الغريبة التي قدمها النزلاء لخدمة الغرف. ومن بين الطلبات الأكثر إثارة للدهشة، حوض استحمام مملوء بمياه Evian لطفل، قائمة طعام مخصصة لحيوان أليف يعاني من حساسية، خبز محمص محروق، هوت دوج مع كافيار، حليب ماعز طازج، أربعة كيلوغرامات من الموز وطلب فريد للحصول على “تصفيقة” من أحد الموظفين لتأكيد استلام الطلب. تعكس هذه الطلبات الغريبة الاحتياجات المتنوعة وأحيانًا الغريبة لنزلاء الفنادق حول العالم.

مزايا الفنادق الفريدة: وسائل الراحة الخفية التي لم تكن تعرف أنك تحتاجها

يسلط التقرير الضوء أيضًا على المزايا الفريدة التي تقدمها الفنادق حول العالم، حيث يكشف عن تجارب تتجاوز وسائل الراحة التقليدية. هذه الجواهر الخفية تضيف طبقة إضافية من الفخامة والتخصيص لتجربة الضيوف، لتلبية احتياجات أولئك الذين يبحثون عن شيء مميز أثناء إقامتهم.

جولة تاريخية في طوكيو: في فندق New Otani Tokyo The Main، يمكن للضيوف الاستمتاع بجولة هادئة في حديقة يابانية عمرها 400 عام، تجمع بين التاريخ والطبيعة في قلب المدينة.
ملاذ موسيقي في أوستن: يقدم فندق Four Seasons Hotel Austin خدمة الكونسيرج الموسيقية في الغرفة، حيث يتيح للضيوف الحصول على قيثارات فاخرة لتجربة موسيقية فريدة أثناء الإقامة.
تدليل الحيوانات الأليفة في بورتلاند: يقدم فندق Sentinel في بورتلاند خدمة لكبار الشخصيات الخاصة بالحيوانات الأليفة، بما في ذلك الوصول إلى مربيي الحيوانات الفاخرة وحتى معالج بالإبر للحيوانات الأليفة التي تعاني من التوتر.
جولات خاصة في المتاحف بلندن: يمكن لضيوف فندق Montague on the Gardens في لندن الاستفادة من جولات خاصة وحصرية في المتحف البريطاني، مما يوفر تجربة ثقافية مخصصة لا مثيل لها.
تذوق النبيذ في بروفانس: لعشاق النبيذ، يقدم فندق Villa Gallici Hotel & Spa تجارب مخصصة لتذوق النبيذ في قبو النبيذ الخاص به، مما يتيح للضيوف الاستمتاع بتشكيلات فاخرة في أجواء حميمة.

Filed under

Hotels.com

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