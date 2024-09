コールドプレイの10夜の公演がテイラー・スウィフトのウェンブリー記録を破る

歴史的な発表として、コールドプレイは来年の夏にロンドンのウェンブリー・スタジアムで前例のない10夜の公演を行うことが決まり、テイラー・スウィフトとテイク・ザットが保持していた記録を上回ります。最初は6公演が予定されていましたが、ファン限定の先行販売での需要が殺到したため、4公演が追加されました。

チケット販売と価格の詳細

一般販売は9月27日金曜日の午前9時に開始され、価格は20ポンド(手数料別)からです。他の主要アーティストとは異なり、コールドプレイはTicketmasterの動的プライシングモデルを利用せず、全てのチケット価格が広告された料金で固定されることを保証しています。

Due to phenomenal demand in the presale, ninth and tenth Wembley Stadium shows have just been announced, for 7 & 8 September, 2025.

The presale for these extra shows will begin at 2.30pm BST today, to those with presale access.

The presale for the first eight Wembley shows has… pic.twitter.com/0S1NHKfTWo

— Coldplay (@coldplay) September 26, 2024