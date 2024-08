アラブ首長国連邦外務省がスーダン危機に関する会談の主要ポイントを強調

アラブ首長国連邦(UAE)は、2024年8月14日から23日にかけてスイスで行われたスーダンに関する会議に参加しました。この会議は、アメリカ合衆国が主催し、サウジアラビアとスイスが共同主催する形で、新たに結成されたALPSグループ(Aligned to Advance Lifesaving and Peace in Sudan)のもとで行われました。この会議には、UAE、アメリカ、エジプト、サウジアラビア、スイス、アフリカ連合、国連の代表が参加しました。

会議の終了時に、UAE外務省の政治問題担当次官であり、UAE代表団の団長であるラナ・ヌセイベ氏は次のように述べました:

「スーダンの人道的状況は容認できません。援助の必要性は急務であり、救援団体はどこにいる人々にも届く必要があります。国連の世界食糧計画(WFP)は飢饉を防ぎ、止める専門知識を持っています。関係者へのメッセージは明確です – 彼らに活動させてください。」

彼女はさらに付け加えました、「過去10年間で、UAEはスーダンに対して35億ドル以上の人道的援助を提供しており、その中には現在の危機が始まってからの2億3000万ドルも含まれています。我々はスーダンの人々を支援するすべての努力に引き続き全力で取り組んでいます。」

「スイスでのプロセスはジェッダ協定に基づいており、UAEは他の参加者と共に、この重要な問題に対するサウジアラビアの継続的な取り組みと、現在の深刻な人道的危機に対処するためのアメリカの積極的な外交努力に感謝の意を表します。」

「過去10日間の会議の新しい形式を評価しています。すべての参加者の献身が、スーダンの人々に対して実際の改善をもたらしました。我々は人道的アクセスと市民保護のための実践的なステップに合意しました。これには、国連によるアドレ国境の使用許可や、ザムザムキャンプやダルフールの他の地域で飢饉に直面している人々への援助提供の促進が含まれます。さらに、援助アクセスを加速するための追加の約束がなされました。RSFも、市民保護に関する新しい指針にコミットしており、性暴力やジェンダーに基づく暴力、子供の徴用、強制失踪などを含んでいます。」

「UAEは、ALPSプロセス内でスーダンの女性たちの視点、目標、推奨事項をすべての平和および人道的イニシアチブに統合するための道筋を作ることに特に注力しています。今後もスーダンの女性たちとの協議を続け、彼女たちの目標とニーズを支援し、すべての関係者に対して市民、特に女性や少女たちを国際人道法の違反、例えば性的暴力から保護するよう促します。」

「我々が目指していた敵対行為の完全な停止は達成できず、対立を終わらせることができませんでした。また、1つの当事者がこの会談に参加しなかったことを遺憾に思います。将来的にはこれが変わることを期待しています。しかし、スーダンの人々のために具体的な結果に集中できるようにした革新的な外交を評価しています。」

「UAEはスーダンの人々が自国で平和を回復するのを助け、彼らが必要な支援と援助を受けられるよう引き続きコミットしています。」