1947年の神秘的なUFO墜落…真実は何か？

長い間、米国政府が長年にわたり秘密にしてきた宇宙人やUFOに関する情報を持っていると疑われてきました。最近、1947年のニューメキシコでのUFO墜落に関する新しい政府文書が再浮上し、これまで知られていた以上に多くのことが隠されている可能性があることが示唆されています。

真実は何か?

1953年のモハーヴェ砂漠近く、ラスベガスから約100マイルの地点での墜落は、地元の人々によって頻繁に語られています。5月21日に、複数の目撃者が小さな町の外でUFOの墜落を報告しました。著者プレストン・デネットは、自著「UFOs Over Arizona: A True History of Extraterrestrial Encounters in the Grand Canyon State」の中で、事件を確認する複数の目撃者と情報源があることは非常に珍しいと12Newsに語りました。

デネットは古い政府報告書の中で事件の痕跡を発見し、科学者フリッツ・ヴェルナーがコードネームで知られていた実際の人物はアーサー・スタンセルであったことを明らかにしました。デネットによると、スタンセルは地面の掘れ込みに基づいて物体の速度を推定する任務を負っており、その速度を時速約1200マイルと判断しました。

元国防副次官補クリストファー・メロンと別の官僚との会話の中で、政府の発見に対して一般市民が「驚愕する」だろうと示唆されました。官僚はまた、誰が墜落したUAPを回収し、どのような権限の下で行われるかを把握しており、「情報を吸い上げている」と述べ、UAPに関する情報を秘密にするために空軍長官が発行した未公開のメモを参照しました。