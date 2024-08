Ученые подтверждают наличие жидкой воды на Марсе; Новое исследование раскрывает новые доказательства

Учёные раскрыли, что в глубоких слоях каменистой коры Марса могут находиться огромные запасы жидкой воды. Хотя наличие водяного льда на полюсах Марса хорошо задокументировано, это исследование впервые обнаруживает жидкую воду на Красной планете.

Исследование под названием «Жидкая вода в средней коре Марса» недавно было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Оно было проведено командой исследователей из Университета Калифорнии в Сан-Диего, в состав которой входят Вашан Райт, Маттиас Морцфельд и Майкл Манга.

Это открытие может существенно продвинуть наше понимание водного цикла на Марсе, предоставив новые сведения о климате планеты, её поверхности и внутренней эволюции. Более того, оно может дать новый импульс для продолжающихся поисков доказательств жизни на Марсе.

Методология исследования

Исследователи основывали свои выводы на данных, собранных с помощью марсианского посадочного модуля InSight от NASA, который приземлился на планете в 2018 году и продолжал свою миссию до декабря 2022 года. Посадочный модуль был оснащён сейсмометром, который записывал сейсмические волны, вызванные землетрясениями на Марсе и ударами метеоритов, в течение четырёх лет. В течение своей миссии InSight зафиксировал более 1300 землетрясений, что позволило учёным исследовать внутреннее строение Марса.

Анализируя скорость и поведение этих сейсмических волн, исследователи смогли определить материалы, через которые они проходили. Они использовали геофизическую модель, аналогичную тем, которые применяются для картографирования подземных водоносных слоёв и нефтяных месторождений на Земле, для анализа данных. Эта модель предположила, что глубоко под поверхностью Марса, на глубинах от 10 до 20 километров, находится слой трещиноватых магматических пород, возможно, гранита, в трещинах которых содержится жидкая вода.

Основные результаты

Результаты исследования предполагают, что эта вода могла просочиться под землю с поверхности Марса миллиарды лет назад, когда на планете всё ещё были реки, озёра и, возможно, океаны. Согласно словам Вашана Райта, одного из соавторов исследования, «На Земле подземные воды просачиваются с поверхности, и мы ожидаем, что этот процесс происходил и на Марсе… Просачивание должно было происходить в то время, когда верхняя кора была теплее, чем сегодня.»

Если данные с места посадки InSight являются репрезентативными для всего Марса, то количество воды, застывшей в этих трещинах пород, может быть достаточным для заполнения океана глубиной 1-2 километра.

Хотя это открытие напрямую не указывает на наличие жизни на Марсе, оно поднимает возможность существования обитаемой среды. Майкл Манга, другой соавтор, отметил: «Вода необходима для жизни, какой мы её знаем. Не вижу, почему [подземный резервуар] не может быть обитаемой средой. Это действительно так на Земле — глубокие шахты и дно океана содержат жизнь. Мы не нашли никаких доказательств жизни на Марсе, но, по крайней мере, мы определили место, которое теоретически может поддерживать жизнь.»

Последствия для исследования Марса

Хотя это открытие представляет собой значительный шаг вперёд в нашем понимании Марса, оно ставит перед теми, кто представляет себе колонизацию планеты человеком, такие как Илон Маск, определённые вызовы. Исследователи отметили, что бурение на глубину 10-20 километров на Марсе для доступа к этой воде будет чрезвычайно сложной задачей, что делает этот ресурс менее доступным для потенциальных будущих поселенцев.