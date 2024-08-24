Воскресенье, 25 августа, 2024

Министерство иностранных дел ОАЭ подчеркивает ключевые моменты переговоров по кризису в Судане

Министерство иностранных дел ОАЭ подчеркивает ключевые моменты переговоров по кризису в Судане

ОАЭ приняли участие в обсуждениях по ситуации в Судане, которые проходили в Швейцарии с 14 по 23 августа 2024 года. Эти встречи были организованы Соединенными Штатами и совместно проведены Саудовской Аравией и Швейцарией в рамках недавно сформированной группы ALPS (Aligned to Advance Lifesaving and Peace in Sudan). Формат переговоров включал представителей ОАЭ, США, Египта, Саудовской Аравии, Швейцарии, Африканского союза и Организации Объединенных Наций.

По завершении переговоров Лана Нусейбех, помощник министра по политическим вопросам Министерства иностранных дел и глава делегации ОАЭ, заявила:
«Гуманитарная ситуация в Судане неприемлема. Необходимость в помощи срочная, и гуманитарные организации должны иметь возможность достигать нуждающихся, где бы они ни находились. Всемирная продовольственная программа ООН обладает экспертизой, необходимой для предотвращения и остановки голода. Наше послание всем участникам ясно — предоставьте им возможность работать.»

Она добавила: «За последнее десятилетие ОАЭ предоставили более 3,5 миллиардов долларов США гуманитарной помощи Судану, включая 230 миллионов долларов США с начала текущего кризиса. Мы полностью привержены всем усилиям по поддержке народа Судана.»

«Процесс в Швейцарии основан на Джиддахских соглашениях, и ОАЭ, наряду с другими участниками, выражает благодарность Саудовской Аравии за ее постоянное стремление к решению этого важного вопроса и Соединенным Штатам за активные дипломатические усилия по устранению серьезного гуманитарного кризиса, с которым сталкивается мир.»

«Мы ценим новый формат этих встреч за последние 10 дней. Преданность всех участников уже привела к реальным улучшениям для народа Судана. Мы согласовали практические шаги для гуманитарного доступа и защиты граждан, включая разрешение ООН использовать пограничный переход Адре в Судан и содействие доставке помощи тем, кто сталкивается с голодом в лагере Замзам и других районах Дарфура. Были сделаны дополнительные обещания по ускорению доступа к помощи. RSF также согласилась на новые директивы по защите граждан, охватывающие насилие на сексуальной и гендерной почве, вербовку детей и насильственные исчезновения.»

«ОАЭ особенно сосредоточились на создании пути в рамках процесса ALPS, который включает в себя перспективы, цели и рекомендации суданских женщин во все миротворческие и гуманитарные инициативы в Судане. Мы продолжим наши консультации с суданскими женщинами, поддерживать их цели и потребности и призываем все стороны защищать граждан, включая женщин и девочек, от нарушений международного гуманитарного права, таких как сексуальное насилие.»

«Мы не достигли полного прекращения боевых действий, к которому стремились, что могло бы положить конец конфликту, и сожалеем, что одна из сторон выбрала не участвовать в этих переговорах. Мы надеемся, что это изменится в будущем. Тем не менее, мы ценим инновационную дипломатию, которая позволила нам сосредоточиться на конкретных результатах для народа Судана.»

«ОАЭ остаются приверженными помощи народу Судана в восстановлении мира в их стране и обеспечению получения необходимой помощи и поддержки.»

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