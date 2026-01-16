A view of the sea
7 foods that balance melatonin naturally!

Your Sleep Hormones Aren’t Broken

Modern lifestyle habits silently disturb melatonin, not lack of sleep hormones.

Light exposure, late meals, caffeine, and alcohol delay natural melatonin release.

Why Nights Feel Restless

Certain foods support melatonin production and calm nighttime cortisol naturally.

Food Can Reset the Clock

Rich in magnesium and vitamin B6 supporting melatonin synthesis.

Banana

Contains tryptophan that supports sleep hormone production at night.

Warm Milk

Tart cherries naturally contain melatonin and improve sleep duration.

Cherries

Complex carbs help tryptophan reach the brain efficiently.

Oats

Magnesium supports muscle relaxation and better sleep quality.

Almonds

Antioxidants and serotonin help regulate sleep-wake cycles.

Kiwi

Zinc and magnesium support melatonin and circadian rhythm balance.

Pumpkin Seeds

