Jan 16, 2026
Editorial-webdesk

The Right Way of Weight Loss: Explains Celebrity Nutritionist Rujuta Diwekar

Why Do We Really Want Weight Loss?

Weight loss often begins due to health issues, not appearance alone.

Sudden food bans create fear, stress, and unhealthy eating patterns.

The Confusion

Yes, balanced home-cooked meals support slow, sustainable fat loss.

Normal Home Food

Quick weight loss often leads to weakness, hair loss, and low energy.

Danger of Rapid Weight Loss

Regular meals, exercise, and proper sleep form the foundation.

The Right Path Begins

Energy, sleep, digestion, and mood improve before weight reduces.

You’ll Notice Better Health

Clothes fit better as body composition slowly improves.

Next Comes Size Reduction

Actual weight reduction appears after consistent habits over months.

Weight Loss Happens Gradually

Long-term habits matter more than numbers for sustainable weight loss.

Health Before the Scale

Sustainable health matters more than fast, temporary weight loss

Start That Can Follow Forever

Disclaimer: The information provided on this platform is for general informational and educational purposes only and is not a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment. Always consult a qualified healthcare professional, dermatologist, or nutritionist regarding any health, fitness, or beauty concerns. Individual results may vary.

