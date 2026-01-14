A view of the sea
Jan 14, 2026
Editorial-webdesk

Alia Bhatt’s 6 Skincare Secrets We Can Totally Steal

Alia’s Skin-First Philosophy

For Alia, skincare comes before makeup, always.

A clean base keeps pores fresh and prevents dullness.

Cleansing Is Non-Negotiable

Lightweight moisturizers keep skin plump under long shooting hours.

Hydration Is Her Glow Key

Under-eye hydration helps reduce tired, puffy-looking eyes.

Eye Care Comes Early

Gentle activities help strengthen skin and improve texture.

Niacinamide for Daily Repair

UV protection matters under lights, windows, and screens.

Sunscreen, Even Indoors

Quick facial massage boosts circulation and reduces morning puffiness.

Massage to Wake Skin Up

Simple routines followed daily work better than complex trends.

Consistency Over Complication

Healthy skin habits create long-lasting, natural radiance.

Glow That Looks Effortless

Disclaimer: The information provided on this platform is for general informational and educational purposes only and is not a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment. Always consult a qualified healthcare professional, dermatologist, or nutritionist regarding any health, fitness, or beauty concerns. Individual results may vary.

