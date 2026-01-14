A view of the sea
Jan 14, 2026
Bollywood Celebrities Who Spoke Up About Mental Exhaustion

Burnout Behind the Spotlight

Fame looks glamorous, but constant pressure often leads to mental exhaustion.

Deepika openly discussed depression, burnout, and the importance of seeking help.

Deepika Padukone Breaks the Silence

Her foundation encourages mental health awareness and open conversations nationwide.

Turning Pain into Purpose

Priyanka admitted overworking left her drained despite massive success.

Priyanka Chopra’s Wake-Up Moment

She now prioritizes boundaries, rest, and personal well-being.

Rejecting Hustle Culture

Social media pressure pushed Sara to take intentional digital detox breaks.

Sara Ali Khan

Stepping away, therapy, and family support helped Parineeti recover.

Parineeti Chopra’s Healing Pause

Emotionally intense roles triggered anxiety, leading him to meditation.

Varun Dhawan’s Inner Struggles

Overwork led Nargis to pause her career and focus on healing.

Nargis Fakhri Chooses a Reset

Burnout signals change, not weakness rest and support rebuild strength.

What These Stories Teach Us

