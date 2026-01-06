A view of the sea
Jan 06, 2026
Eating Habits That Can Become an Enemy to Your Gut

Skipping Meals Often

Missing meals can trigger acidity, bloating, and poor digestion.

Not chewing properly makes digestion harder and causes discomfort.

Eating Too Fast

Fried and processed foods slow digestion and disturb gut balance.

Excessive Junk Food Intake

High sugar intake feeds harmful gut bacteria and increases bloating.

Too Much Sugar

Lack of fibre leads to constipation and sluggish digestion.

Low Fibre Diet

Late meals don’t give your gut enough time to rest and repair.

Overeating Late at Night

Dehydration can slow digestion and cause stomach issues.

Drinking Too Little Water

Skipping curd, buttermilk, or fermented foods may weaken gut health.

Ignoring Probiotics

Stress affects digestion and can worsen gut-related problems.

Constant Stress While Eating

