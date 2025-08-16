From Worms to Shrimps: 7 Amazing Creatures Surviving Inside Volcanoes
Pompeii Worms Heat-loving worms that survive near volcanic vents, enduring extreme temperatures above 80°C.
Thermophilic Bacteria Microbes feeding on volcanic minerals, thriving in boiling, sulfur-rich environments.
Tubeworms Deep-sea vent dwellers relying on bacteria that turn volcanic chemicals into food.
Bristle Worms Tough-bodied worms living near fiery volcanic vents, feeding on organic debris.
Extremophile Archaea Microorganisms using volcanic gases like sulfur for survival in scalding heat.
Volcanic Midges Insects adapted to volcanic craters and hot lava landscapes
Hydrothermal Shrimps Shrimps thriving in dark volcanic waters, feeding on bacteria.