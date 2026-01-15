A view of the sea
Jan 15, 2026
Editorial-webdesk

Niacinamide for Oily Skin: Does It Really Work?

The Skincare Buzz

It’s everywhere on trend, but does it really work for oily skin?

A multitasking vitamin B3 loved by dermatologists worldwide.

What Is Niacinamide?

Helps regulate sebum, keeping skin balanced and shine-free.

Controls Excess Oil

Improves acne marks and uneven skin tone over time.

Fades Dark Spots

Boosts ceramides, making skin healthier and more resilient.

Strengthens Skin Barrier

Soothes irritation and reduces inflammation-prone flare-ups.

Calms Redness

Regular use minimizes visible pores and refines texture.

Helps With Pores

Performs best with supportive ingredients, not solo formulas.

Not Alone: Works Better Together

Look for blends that calm, hydrate, and control breakouts.

Smart Formulations Matter

Visible improvement appears within weeks of regular use.

Consistency Is Key

