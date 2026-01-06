Oils in Skincare: When & How to Use Them | Dr. Rashmi Shetty

A view of the sea
Jan 06, 2026
Oils in Skincare: When & How to Use Them By  Dr. Rashmi Shetty

Why Oils Matter

Facial oils nourish skin, protect the barrier, and lock in moisture when used properly.

Dawn is early morning, after cleansing, before starting your daytime skincare routine.

What Is Dawn Care

This calm window helps skin absorb oils deeply before makeup and sunscreen.

Oils in the Morning

Dusk is evening, after removing dirt, makeup, and sunscreen from the face.

What Is Dusk Care

Evening oils support skin repair and recovery during nighttime.

Oils at Night

Warm a few drops and massage gently in upward strokes.

How to Apply Oils

Use light strokes under the eyes to protect delicate skin.

Under-Eye Care

Correct oil massage helps reduce under-eye puffiness.

Puffy Eyes Tip

Use oils mindfully at dawn or dusk for best skincare results

Final Note

Disclaimer: The information provided on this platform is for general informational and educational purposes only and is not a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment. Always consult a qualified healthcare professional, dermatologist, or nutritionist regarding any health, fitness, or beauty concerns. Individual results may vary.

