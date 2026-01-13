A view of the sea
Jan 13, 2026
Editorial-webdesk

Paneer vs Tofu: Which Is the Real Protein Powerhouse?

Two Popular Protein Picks

Paneer and tofu are staples in vegetarian protein-rich meals.

Paneer is a fresh dairy cheese made from milk.

What Is Paneer?

Tofu is a plant-based protein made from soybeans.

What Is Tofu?

Paneer offers dense protein, tofu provides lighter, plant-based protein.

Protein Content Compared

Paneer is higher in calories and fat than tofu.

Calories and Fat Matter

Tofu is easier to digest for many people.

Digestibility Factor

Both support bone health, tofu often contains more calcium.

Calcium and Micronutrients

Tofu supports heart health with plant compounds.

Heart Health Impact

Paneer suits vegetarians, tofu fits vegan diets.

Dietary Preferences

The best protein depends on health goals and lifestyle.

Choosing What’s Best

