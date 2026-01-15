A view of the sea
Jan 15, 2026
Editorial-webdesk

Some Common Mistakes to Avoid for Hair Growth

Some Common Mistakes to Avoid for Hair Growth

Some Common Mistakes to Avoid for Hair Growth

Hair Facts

Not everything popular in hair care actually supports healthy hair growth.

Oiling improves smoothness, but it doesn’t directly increase hair growth.

Hair Oil Doesn’t Boost Growth

Oil coats strands, lowering friction during washing and controlling frizz.

Oiling Helps Reduce Frizz

Apply oil around two hours before washing for best results.

Timing Your Oil Matters

Slightly warm oil spreads evenly and feels gentler on hair strands.

Warm Oil Is Better

Oiling hair strands helps reduce breakage more than scalp oiling.

Focus on Length, Not Scalp

Leaving oil overnight offers no extra benefits and may clog pores.

Overnight Oiling Isn’t Necessary

Rough massaging increases friction, leading to breakage and shedding.

Vigorous Massage Can Harm Hair

Less friction and breakage help hair retain length over time.

Gentle Care Supports Growth

Need for mindful oiling for healthier, stronger hair.

Oil with Care

Disclaimer: The information provided on this platform is for general informational and educational purposes only and is not a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment. Always consult a qualified healthcare professional, dermatologist, or nutritionist regarding any health, fitness, or beauty concerns. Individual results may vary.

Read More
Rakul Preet and Her Effortless Style GameSome Common Mistakes to Avoid for Hair GrowthThe Correct Way to Apply Makeup ProductsHow Often Should You Wash Your Hair?