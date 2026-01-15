A view of the sea
Jan 15, 2026
Editorial-webdesk

The Correct Way to Apply Makeup Products

Start with Clean Skin

Always begin with a freshly cleansed face for smooth makeup application.

Hydrated skin helps makeup blend evenly and prevents patchiness.

Moisturize to Prep

Apply SPF before makeup to protect skin from daily sun damage.

Sunscreen Comes Next

Primer smooths texture, blurs pores, and improves makeup longevity.

Primer for Smooth Base

Foundation evens skin tone; concealer perfects targeted problem areas.

Foundation, Then Concealer

Powder controls shine and locks cream products in place.

Set with Powder Lightly

Bronzer adds warmth, blush brings color, highlighter creates natural glow.

Add Color and Dimension

Shape brows, add shadow and finish with mascara.

Define Eyes and Brows

Complete with lipstick and then lock makeup using setting spray.

Lipstick, Then Set

