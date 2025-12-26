A view of the sea
Dec 26, 2025
Editorial-webdesk

Virat Kohli’s Diet Discipline Explained by Nutritionist Ryan Fernando

Virat Kohli’s Diet Discipline Explained by Nutritionist Ryan Fernando

Virat Kohli’s Diet Discipline Explained by Nutritionist Ryan Fernando

Repetitive Eating Pattern

Virat Kohli follows a consistent meal routine for long-term performance.

His meals are largely steamed or boiled with minimal seasoning.

Simple Cooking Methods

The diet emphasizes function over flavour and sensory appeal.

Limited Focus on Taste

Food is viewed as fuel for gut health and athletic performance.

Nutrition First Approach

Such dietary habits reflect structured and disciplined training.

Discipline and Consistency

Health issues highlighted a link between acidity and non-vegetarian foods.

Medical Context

Ryan Fernando explains animal proteins may increase digestive load.

Digestive Perspective

Virat Kohli adopted a vegetarian diet following medical guidance.

Transition to Vegetarianism

The diet supports digestion, recovery, and sustained performance.

Key Insight

Disclaimer: The information provided on this platform is for general informational and educational purposes only and is not a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment. Always consult a qualified healthcare professional, dermatologist, or nutritionist regarding any health, fitness, or beauty concerns. Individual results may vary.

Read More
Virat Kohli’s Diet Discipline Explained by Nutritionist Ryan FernandoMenopause Symptoms? These Foods Can Help NaturallyNutritionist-Approved Desk Snacks for Long Work HoursBollywood Men in Their 50s: Mastering Fashion