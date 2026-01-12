A view of the sea
Who Should Add Salicylic Acid to Their Skincare Routine?

Understanding Salicylic Acid

A beta hydroxy acid that clears pores and controls excess oil.

Best suited for recurring acne, oily skin, and frequent flare-ups.

Ideal for Breakout-Prone Skin

Works inside pores to reduce congestion and visible pore size.

Targets Enlarged Pores

Dissolves buildup causing blackheads and whiteheads effectively.

Clears Blackheads and Whiteheads

Nighttime use is preferred for sensitive or tanning-prone skin.

Choosing the Right Time

Use on alternate nights to minimize irritation risks.

Pairing with Retinol Safely

Morning application requires diligent sunscreen protection.

Daytime Use Rules

Use a few drops on freshly cleansed, dry skin.

Apply the Right Way

Moisturizing helps prevent dryness and barrier damage.

Don’t Skip Moisturizer

Apply only to oily zones when breakouts are localized.

Spot Treatment for Combination Skin

Disclaimer: The information provided on this platform is for general informational and educational purposes only and is not a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment. Always consult a qualified healthcare professional, dermatologist, or nutritionist regarding any health, fitness, or beauty concerns. Individual results may vary.

