孟買2024年超豪華住宅銷售激增，主導印度市場

Malgré l’augmentation des prix de l’immobilier, les ventes de maisons ultra-luxueuses, celles dont le prix dépasse 40 crores de Rs, continuent de prospérer en 2024, selon un récent rapport d’ANAROCK.

Le rapport indique que le prix moyen des maisons au-dessus de 40 crores de Rs a augmenté de 2 % au cours des 8 derniers mois, passant de 1 00 208 Rs par m² en 2023 à 1 02 458 Rs par m² en août 2024.

Au total, 25 de ces maisons ont été vendues à Mumbai, Hyderabad, Gurugram et Bengaluru au cours des huit premiers mois de l’année, générant une valeur totale de ventes d’environ 2 443 crores de Rs.

En revanche, des villes comme Pune, Chennai et Kolkata n’ont enregistré aucune vente dans cette fourchette de prix exclusive.

Anuj Puri, Président du Groupe ANAROCK, a observé : « En 2023, nous avons enregistré environ 61 transactions avec une valeur cumulative de 4 456 crores de Rs à Mumbai, Hyderabad et Gurugram. Avec quatre mois restants en 2024 et le trimestre festif d’octobre à décembre en cours, nous devrions voir davantage de transactions résidentielles de grande taille avant la fin de l’année. »

Parmi les 25 maisons vendues cette année, 20 étaient des appartements en hauteur d’une valeur totale de 1 694 crores de Rs, tandis que les cinq ventes restantes étaient des bungalows, d’une valeur cumulative d’environ 748,5 crores de Rs.

Mumbai reste le marché le plus actif pour les maisons ultra-luxueuses, avec 21 des 25 ventes en 2024, totalisant 2 200 crores de Rs, représentant 84 % de toutes les transactions dans ce segment. Les personnes fortunées (HNIs) et ultra-fortunées (Ultra-HNIs) sont attirées par Mumbai malgré son statut de marché résidentiel le plus cher de l’Inde, achetant des propriétés pour un usage personnel, un investissement ou les deux.

« Une analyse plus approfondie révèle que les maisons au-dessus de 100 crores de Rs ont enregistré une augmentation de prix de 14 % au cours des huit derniers mois seulement, passant de 1 24 697 Rs par m² fin 2023 à 1 41 904 Rs par m² en 2024 jusqu’à présent. Cette appréciation à deux chiffres des prix dans ce segment, même avant la fin de l’année, témoigne de l’appétit inextinguible pour les maisons-trophées.

Bien que Mumbai ait représenté la majorité des ventes de maisons ultra-luxueuses, d’autres villes ont également connu une activité limitée. Hyderabad a enregistré deux ventes à Jubilee Hills, d’une valeur totale de 80 crores de Rs. Gurugram dans la région de la capitale nationale (NCR) a vu une vente d’une valeur de 95 crores de Rs, et Bengaluru a conclu une transaction pour une maison ultra-luxueuse d’une valeur de 67,5 crores de Rs.

Fait intéressant, parmi les 25 transactions ultra-luxueuses en 2024, neuf concernaient des maisons dont le prix dépasse 100 crores de Rs, avec une valeur totale de ventes de 1 534 crores de Rs. Cela contraste avec les 10 grandes transactions en 2023, qui avaient une valeur totale de 1 720 crores de Rs. Les quatre derniers mois de 2024 pourraient établir un nouveau record dans ce segment haut de gamme.

Les appartements restent le choix préféré des acheteurs fortunés, représentant 20 des 25 transactions. Les hommes d’affaires constituaient 80 % des acheteurs, tandis que les professionnels senior de divers secteurs représentaient 12 %. Les célébrités de Bollywood et les principaux professionnels du droit et de la médecine complétaient les 8 % restants.

Depuis la pandémie, la demande pour les maisons ultra-luxueuses a augmenté, incitant les promoteurs à accroître l’offre de propriétés haut de gamme. Au cours des trois dernières années (2022, 2023 et 2024), plus de 99 transactions résidentielles ultra-luxueuses d’une valeur approximative de 8 069 crores de Rs ont été finalisées dans les grandes villes. En 2022 seulement, 13 maisons ultra-luxueuses ont été vendues pour une valeur combinée de 1 170 crores de Rs.

La majorité de ces ventes (11) ont eu lieu à Mumbai, les deux restantes dans Delhi-NCR. Neuf des 13 maisons vendues cette année-là étaient priced entre 100 crores de Rs et 150 crores de Rs, toutes situées à Mumbai.

Avec la hausse continue des prix des maisons ultra-luxueuses et une demande forte, le marché des propriétés haut de gamme devrait rester robuste jusqu’à la fin de 2024 et au-delà, ajoute le rapport.