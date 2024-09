Hurricane Helene heeft wijdverspreide verwoestingen veroorzaakt in Florida en het zuidoosten van de Verenigde Staten, met als gevolg ten minste 44 doden. De storm heeft hoge eikenbomen omgehaald en huizen verwoest, terwijl reddingsteams dringende missies zijn gestart om mensen te redden die door oplopend overstromingswater gevangen zaten.

Onder de overledenen zijn drie brandweermannen, een vrouw met haar één maand oude tweeling, en een 89-jarige vrouw die is omgekomen toen een boom op haar huis viel. Volgens een telling van de Associated Press zijn de doden gemeld in Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina en Virginia.

De categorie 4-hurri cane heeft de stroomvoorziening naar verschillende ziekenhuizen in het zuiden van Georgia uitgeschakeld. Gouverneur Brian Kemp verklaarde dat hulpdiensten kettingzagen moesten gebruiken om puin te ruimen en wegen te heropenen. De orkaan landde donderdagavond laat in het dunbevolkte Big Bend-gebied van Florida, waar de maximale aanhoudende windsnelheden 225 km/u bereikten.

Moody’s Analytics schat dat de schade aan eigendommen tussen de $15 miljard en $26 miljard kan liggen. De verwoesting strekte zich honderden kilometers noordwaarts uit naar het noordoosten van Tennessee, waar reddingsoperaties plaatsvonden nadat 54 mensen naar het dak van Unicoi County Hospital waren verplaatst vanwege ernstige overstromingen. Gelukkig werd iedereen gered, en volgens Ballad Health waren er tegen vrijdagmiddag geen patiënten meer in het ziekenhuis.

In North Carolina overstroomde een meer dat te zien was in de film Dirty Dancing zijn dam, wat evacuaties in de omliggende wijken veroorzaakte, hoewel ambtenaren aangaven dat er geen direct risico was op het falen van de dam. Ook in Newport, Tennessee, een stad van ongeveer 7.000 inwoners, vonden evacuaties plaats vanwege zorgen over een nabijgelegen dam, hoewel later werd bevestigd dat deze intact was.

Er deden zich ook tornado’s voor in sommige gebieden, waaronder een in Nash County, North Carolina, waarbij vier mensen ernstig gewond raakten.

Atlanta kreeg binnen 48 uur een record van 28,24 centimeter regen—de hoogste neerslag in twee dagen sinds de registratie begon in 1878. Dit overtrof het vorige record van 24,36 cm dat in 1886 werd vastgesteld. In zwaar overstroomde wijken waren alleen de daken van auto’s zichtbaar boven de waterlijn.

Experts wijzen op klimaatverandering als een factor die stormen zoals Helene verergert, die snel kan verzwakken in warmere wateren.

In Pinellas County, Florida, vonden alle vijf doden plaats in buurten waar bewoners waren geadviseerd te evacueren. Sheriff Bob Gualtieri merkte op dat sommige mensen die ervoor kozen te blijven, toevlucht moesten zoeken in hun zolders om aan het oplopende water te ontsnappen. Hij waarschuwde dat het dodental zou kunnen toenemen terwijl reddingsteams door overstroomde gebieden gingen.

Aanvullende doden werden gemeld in Georgia en de Carolinas, waaronder twee brandweermannen in South Carolina en een brandweerman uit Georgia die omkwam toen bomen hun voertuigen raakten.

Video’s op sociale media toonden aanhoudende regen en gevels die van gebouwen in Perry, Florida, werden gerukt, dicht bij waar de orkaan landde. Een nieuwsorganisatie meldde een omgevallen huis, terwijl verschillende gemeenschappen avondklokken instelden.

In Perry heeft de storm ook het nieuw geïnstalleerde dak van een kerk afgerukt dat was vervangen na de impact van orkaan Idalia vorig jaar.

President Joe Biden sprak zijn gebeden uit voor de overlevenden, en het hoofd van de Federal Emergency Management Agency (FEMA) reisde naar de getroffen gebieden. De organisatie zette meer dan 1.500 medewerkers in, die tegen vrijdagochtend hielpen bij 400 reddingen.

In Tampa waren sommige locaties alleen per boot bereikbaar. Autoriteiten drongen er bij de gestrande mensen op aan om hulp te vragen in plaats van door het overstromingswater te waden, aangezien dit gevaarlijk kan zijn door neergestorte elektriciteitsleidingen, riolering, scherpe voorwerpen en puin.

Tegen het einde van vrijdag waren meer dan 3 miljoen huizen en bedrijven in Florida, Georgia en de Carolinas zonder stroom, met stroomuitval die zo ver naar het noorden als Ohio en Indiana werd gerapporteerd door de snelle noordelijke beweging van Helene.

In Georgia meldde een elektriciteitsbedrijf catastrofale schade aan de stroominfrastructuur, met meer dan 100 hoogspanningslijnen die getroffen waren. Ambtenaren in South Carolina gaven aan dat meer dan 40% van de klanten zonder stroom zat en dat teams bezig waren met het opruimen van puin om de toestand van de gebouwen te beoordelen.

De orkaan landde nabij de monding van de Aucilla-rivier, ongeveer 30 kilometer ten noordwesten van waar orkaan Idalia vorig jaar met een vergelijkbare intensiteit toesloeg. Gouverneur Ron DeSantis van Florida merkte op dat de schade door Helene lijkt te overtreffen die van Idalia en orkaan Debby samen.

Nadat Helene landde, verzwakte de storm tot een tropische storm en vervolgens tot een post-tropische cyclone. Desondanks bleef het catastrofale overstromingen veroorzaken, met sommige gebieden die meer dan een voet regen ontvingen. Weersvoorspellers waarschuwden dat de overstromingen in North Carolina niveaus konden bereiken die in een eeuw niet waren gezien, wat evacuaties en de sluiting van ongeveer 300 wegen in de staat tot gevolg had. De Connecticut Army National Guard stuurde een helikopter om te helpen.

Schooldistricten en universiteiten annuleerden lessen, terwijl luchthavens in Florida die vanwege de storm gesloten waren, op vrijdag weer opengingen. Vervoersambtenaren begonnen met het inspecteren van bruggen en oeverwegen langs de Golfkust.