James Cameron insinúa un nuevo proyecto de Terminator en desarrollo

Una nueva serie animada de Terminator está lista para debutar este mes, pero el creador de la franquicia, James Cameron, no está involucrado. Sin embargo, Cameron insinuó que está trabajando en un proyecto relacionado con Terminator, aunque mantiene los detalles en secreto.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, a Cameron se le preguntó sobre la próxima serie de Netflix «Terminator Zero», que se estrenará el 29 de agosto. Su respuesta fue breve: «Parece interesante», dijo. «Mi relación con eso es muy parecida a la de The Sarah Connor Chronicles—ver a otras personas tejiendo historias en un mundo que puse en movimiento es interesante para mí. ¿Cuál es su conclusión? ¿Qué les intrigó de ello? ¿A dónde van con esto? Parece que están volviendo a la causa raíz del Día del Juicio—la guerra nuclear—y si esa es una línea de tiempo definitiva.»

Añadió: «Tengo curiosidad por ver qué se les ha ocurrido. Estoy trabajando en mis propias cosas de Terminator en este momento. No tiene nada que ver con eso. Al igual que con The Sarah Connor Chronicles, ocasionalmente tocaron cosas con las que yo había estado jugando de manera completamente independiente. Así que hay algo de curiosidad. No es una curiosidad ardiente, pero, obviamente, sería agradable ver que tenga éxito.»

El reportero se centró en la declaración de Cameron: «Estoy trabajando en mis propias cosas de Terminator en este momento. No tiene nada que ver con eso» y siguió preguntando. Cameron respondió: «Es totalmente clasificado. No quiero tener que enviar un agente robótico potencialmente peligroso si hablaras de ello, incluso retrospectivamente.»

Cameron podría querer seguir su propio consejo. En 2022, tres años después de «Terminator: Dark Fate», insinuó la posibilidad de una nueva película. Un año después, lo mencionó nuevamente, diciendo que estaba esperando ver cómo reaccionaba el mundo a la IA antes de seguir adelante. Está claro que es algo que ha estado contemplando, tal vez incluso trabajando, y estará completamente separado de la nueva serie. Para los fanáticos de Terminator que temían que Dark Fate fuera el final de la franquicia, las continuas menciones de Cameron dan esperanza de que todavía haya una oportunidad para más.