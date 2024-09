La fama de Harry Potter, Maggie Smith, muere a los 89 años. Una mirada a sus dos matrimonios

Smith comenzó su carrera en el teatro, destacándose en producciones como Mary, Mary, Othello y Private Lives en el West End de Londres y en Broadway. Luego se trasladó al cine, donde protagonizó películas populares como California Suite, A Room With a View, Gosford Park y The Best Exotic Marigold Hotel.

Dame Maggie Smith, la reconocida actriz famosa por sus papeles en Harry Potter y Downton Abbey, ha fallecido a los 89 años. Sus hijos, Chris Larkin y Toby Stephens, confirmaron que murió la madrugada del viernes en un hospital de Londres.

La ilustre carrera de Smith abarcó décadas, ganándose el reconocimiento tanto en el teatro como en el cine. Recibió un Premio de la Academia y un BAFTA por su interpretación en The Prime of Miss Jean Brodie en 1969.

Smith comenzó su carrera en el teatro, destacándose en producciones como Mary, Mary, Othello y Private Lives en el West End de Londres y en Broadway. Luego se trasladó al cine, donde protagonizó películas populares como California Suite, A Room With a View, Gosford Park y The Best Exotic Marigold Hotel.

En los últimos años de su carrera, Smith experimentó un resurgimiento de popularidad, captando nuevas audiencias como la Condesa Violet Crawley en Downton Abbey y la Profesora Minerva McGonagall en la saga de Harry Potter. En 1990, fue honrada con el título de Dame Comendadora del Imperio Británico por sus contribuciones a las artes.

Un vistazo a los dos matrimonios de Maggie Smith

Los matrimonios de Maggie Smith estuvieron estrechamente vinculados a su tiempo en el teatro. Estuvo casada dos veces: primero con el actor Robert Stephens y luego con el dramaturgo Beverly Cross.

Smith conoció a Cross años antes de conocer a Stephens, pero fue después de ser presentada a Stephens en el National Theatre que comenzaron su relación. Smith comentó posteriormente al Guardian que fue Cross, con quien salía en ese momento, quien la animó a unirse al teatro, lo que la llevó a conocer a Stephens. Bromeó diciendo: «Fue culpa de Bev. Me hizo ir al National Theatre cuando ya había dicho que no.»

Maggie Smith se casa con Robert Stephens

Smith se casó con Stephens en 1967, y tuvieron dos hijos, Christopher y Toby, ambos actores. La pareja actuó junta en películas como The Prime of Miss Jean Brodie, por la que Smith ganó su primer Oscar, y Travels with My Aunt.

Sin embargo, su relación comenzó a deteriorarse debido a los problemas de salud mental de Stephens y su infidelidad, lo que llevó a su separación en 1973. Más tarde, Smith reflexionó que su matrimonio era irreparable debido a las infidelidades de Stephens, pero reconoció que estaba agradecida por sus hijos.

Maggie Smith se casa con Beverly Cross

Dos años después, en 1975, Smith se casó con Beverly Cross, a quien conocía desde principios de los años 50. Cross mantuvo contacto con Smith durante su primer matrimonio y la eligió para una de sus obras en 1960.

Después de su divorcio, Smith y Cross comenzaron una relación, y él se convirtió en una figura paterna para sus dos hijos. Permanecieron casados hasta la muerte de Cross en 1998. En entrevistas posteriores, Smith habló de la dificultad de perder a su segundo esposo y afirmó que no tenía intención de volver a casarse.

Smith siempre habló con cariño de sus dos difuntos maridos, especialmente por el impacto que tuvieron en su vida y su familia.