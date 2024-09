¿venom se está asociando con Spidey para luchar contra este PODEROSO villano de Marvel en Spider-Man 4?

Venom: The Last Dance verá a Tom Hardy retomando su papel como Venom, uno de los personajes más icónicos y multifacéticos de Marvel, en el capítulo final de la trilogía. Con Eddie y Venom huyendo, perseguidos por enemigos de ambos mundos, se ven obligados a tomar una decisión crítica que cerrará su historia.

Sony Pictures presentó recientemente el tráiler final de Venom: The Last Dance, ofreciendo una visión del Mente Colmena de los Simbiontes y presentando a Knull, el Dios de los Simbiontes.

Mientras que Venom y Venom: Let There Be Carnage solo insinuaron brevemente a Knull, él es un antagonista apropiado para la conclusión de la trilogía. Sin embargo, según The Cosmic Circus, esta no será la última vez que veremos a Knull.

Alex Perez de The Cosmic Circus compartió que escuchó por primera vez sobre los planes para Knull a principios de este año, insinuándolos en las redes sociales desde abril.

Según Perez, la historia de Knull no terminará con esta película, ya que hay planes para traerlo de vuelta en futuros proyectos, siendo el más probable uno que involucre a Tom Holland como Spider-Man y Tom Hardy como Venom, después de que Venom: The Last Dance prepare su encuentro tan esperado.

¿Venom se unirá a Spidey? El informe sugiere que Eddie Brock podría cruzar al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) al final de la película. Fuentes indican que las recientes regrabaciones en Nueva York para Venom: The Last Dance pueden estar relacionadas con este crossover.

Además, se rumorea que Knull será el villano principal en una película futura, cuyo objetivo será sumergir al multiverso en la oscuridad después de descubrirlo.

La colaboración de Sony con Marvel Studios para incluir a Spider-Man ha sido un éxito, entregando algunos de los mayores éxitos críticos y comerciales del estudio. Sin embargo, esta asociación también ha mantenido a Peter Parker fuera de las películas de Venom y Morbius de Sony, limitando las oportunidades de crossover.

Con la saga del Multiverso en juego, la puerta está abierta para que Spider-Man y Venom emprendan una misión paralela entre los eventos de Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars, aunque este cambio aparentemente ha dejado de lado la historia a nivel de calle previamente planificada que involucraba a Daredevil.

Marvel Studios ya ha sentado las bases para este crossover. En Spider-Man: No Way Home, una escena post-créditos dejó un fragmento del simbionte en la Tierra-616, dando a Eddie una posible conexión con ese universo. Los fanáticos esperan que el director Destin Daniel Cretton pueda integrar esto con éxito en futuros proyectos del MCU.

El elenco incluye a Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Peggy Lu, Alanna Ubach, Stephen Graham y Rhys Ifans. Dirigida por Kelly Marcel, quien también coescribió el guion con Hardy, la película está producida por Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal, Kelly Marcel, Tom Hardy y Hutch Parker.

Venom: The Last Dance llega a los cines el 25 de octubre.