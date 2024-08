Kit Harington sobre la temporada 8 de ‘Game of Thrones’: el final fue apresurado

La temporada final de la popular serie ‘Game of Thrones’ recibió muchas críticas cuando se lanzó en 2019. Ahora, después de cinco años, Kit Harington se ha sincerado sobre sus pensamientos sobre la octava temporada, diciendo que el final fue apresurado, según The Hollywood Reporter.

En una nueva entrevista de GQ, Kit dijo: «Creo que si hubo algún fallo con el final de Thrones, es que todos estábamos tan cansados que no podríamos haber continuado más. Y entonces entiendo que algunas personas pensaron que fue apresurado y podría estar de acuerdo con ellos. Pero no estoy seguro de que hubiera otra alternativa. Miro fotos mías en esa temporada final y parezco exhausto. Parezco agotado. No tenía otra temporada en mí».

Con respecto a la reacción negativa al episodio final de la serie, Harington respondió: «Todos tienen derecho a su opinión. Creo que se cometieron errores, en cuanto a la historia, tal vez hacia el final. Creo que hubo algunas decisiones interesantes que no funcionaron del todo”.

Harington también habló sobre el spin-off de Juego de Tronos de HBO, titulado Snow, que estuvo en desarrollo durante un tiempo. Si bien el actor se negó a decir de qué trataba la historia (“porque inicia todo un asunto [en línea]”), sí explicó su pensamiento detrás de trabajar en él y por qué finalmente no funcionó.

“Lo que puedo decir es que fue HBO quien vino a mí y me dijo: ‘¿Considerarías esto?’”, recordó.

“Mi primera reacción fue ‘no’. Y luego pensé que podría haber una historia interesante e importante sobre el soldado después de la guerra. Sentí que podría haber algo más que decir y una historia que contar de una manera bastante limitada. Pasamos un par de años desarrollándolo. Y simplemente no… nada nos entusiasmó lo suficiente. Al final, me eché atrás y dije: ‘Creo que si llevamos esto más allá y seguimos desarrollándolo, podríamos terminar con algo que no sea bueno. Y eso es lo último que todos queremos”.

En el programa, Kit interpretó el papel de Jon Snow.