¿Quién es Kick Kennedy? Ben Affleck, de 52 años, desata rumores de citas con la hija de 28 años de RFK Jr. en medio del divorcio con Jennifer Lopez

Ben Affleck ha sido visto recientemente pasando tiempo con Kick Kennedy, la hija de 36 años de Robert F. Kennedy Jr., tras su divorcio de Jennifer Lopez. Según los informes, la pareja ha sido vista junta en varios lugares, incluido el Polo Lounge en el Beverly Hills Hotel.

Según Page Six, aunque los detalles de su relación no están claros, ha generado curiosidad sobre quién es Kick Kennedy y su conexión con la familia Kennedy.

Kathleen Alexandra ‘Kick’ Kennedy, nacida el 13 de abril de 1988, es más que un miembro más de la prominente familia Kennedy. Nombrada en honor a su tía abuela Kick, que murió trágicamente en un accidente aéreo en 1948, comparte más que solo un nombre con su antepasada.

Aunque la familia Kennedy está firmemente arraigada en la política estadounidense, Kick ha elegido un camino diferente, siguiendo una carrera en la actuación en lugar de seguir los pasos políticos de su familia.

¿Quién es Kick Kennedy?

La carrera de actriz de Kick incluye papeles en programas de televisión populares como Curb Your Enthusiasm, The Newsroom y una aparición como ella misma en Gossip Girl. A pesar del legado político de su familia, Kick ha expresado su deseo de ser reconocida por sus propios logros y no por su famoso apellido. Una vez comentó: «Espero que algún día la gente venga a verme por algo que no tenga que ver con mi apellido.»

Crecer en la familia Kennedy le dio a Kick una infancia única y extraordinaria. Su padre, Robert F. Kennedy Jr., es conocido por su defensa del medio ambiente, y Kick a menudo ha estado asociada con causas ambientales.

En una entrevista en 2012 con Town & Country, Kick compartió un peculiar recuerdo de la infancia en el que su padre la llevó a recuperar la cabeza de una ballena muerta en una playa. Ataron la cabeza de la ballena al techo de su minivan y condujeron a casa, con jugos de ballena goteando en el auto durante el trayecto. Este evento inusual fue solo un día más en la vida de un Kennedy.

Aunque la política es un aspecto importante de la familia Kennedy, Kick ha optado por mantenerse al margen y enfocarse en su carrera de actuación y en sus intereses personales. A pesar de su famoso apellido, ha trabajado arduamente para forjar su propia identidad, compartiendo a menudo momentos de su vida en las redes sociales.

Su Instagram está lleno de fotos de animales, lo que refleja su amor por ellos, y con frecuencia publica sobre su participación en deportes como el tenis, el esquí y la equitación.

La vida personal de Kick Kennedy también ha atraído la atención a lo largo de los años. En 2018, fue noticia cuando su novio, el heredero bancario multimillonario Matthew Mellon, falleció inesperadamente.

Se dice que la muerte de Mellon dejó devastada a Kick, ya que la pareja llevaba unos cuatro meses saliendo. Su representante, Christine Schott, mencionó que Kick quedó desolada por esta pérdida repentina. Desde entonces, Kick ha mantenido sus relaciones personales relativamente privadas.

Recientemente, han surgido rumores sobre una posible relación entre Kick y Ben Affleck, quien actualmente está atravesando un divorcio público con Jennifer Lopez. Los dos han sido vistos juntos, lo que ha llevado a especulaciones sobre su relación. Sin embargo, Kick no ha comentado sobre estos rumores, y los representantes de Affleck no han respondido a las consultas.