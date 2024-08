Ryan Reynolds y Blake baten animadamente récords de taquilla como primera pareja casada en encabezar las listas de Estados Unidos en 30 años

En una hazaña rara para Hollywood, Ryan Reynolds y Blake Lively han ocupado ambos los primeros lugares en la taquilla de EE.UU., marcando la primera vez en 34 años que una pareja casada logra tal éxito simultáneamente. El último éxito de Marvel de Reynolds, Deadpool & Wolverine, continuó dominando los cines, recaudando 54,2 millones de dólares durante el fin de semana y superando la marca de los 1.000 millones de dólares en ingresos globales.

Mientras tanto, el drama romántico de Lively, It Ends With Us, tuvo un impresionante debut, ganando 50 millones de dólares en el mercado interno.

El éxito de esta poderosa pareja cinematográfica se compara con un «Barbenheimer» moderno, con ambas películas atrayendo a diferentes audiencias pero prosperando juntas.

Este fenómeno refleja un evento similar de 1990, cuando Die Hard 2 de Bruce Willis y Ghost de Demi Moore lideraron la taquilla.

Sin embargo, no todas las películas tuvieron el mismo éxito. Borderlands, una adaptación de videojuego de 120 millones de dólares dirigida por Eli Roth, fracasó con solo 8,8 millones de dólares en su primer fin de semana.

A pesar de contar con actores notables como Cate Blanchett, Kevin Hart y Jack Black, la película enfrentó retrasos significativos y reshoots desde que se filmó en 2021 y recibió críticas negativas, obteniendo solo un 10% en Rotten Tomatoes.

Deadpool & Wolverine, coprotagonizada por Hugh Jackman, continúa rompiendo récords, convirtiéndose en la segunda película clasificada R en superar la marca de los 1.000 millones de dólares, después de Joker en 2019. Con su éxito continuo, ahora es una de las películas de Marvel con mayores ingresos de todos los tiempos.

Blake Lively, quien hizo un cameo en Deadpool & Wolverine, protagoniza y produjo It Ends With Us, basada en la novela más vendida de Colleen Hoover. La película, que costó 25 millones de dólares en producir, sigue la historia de Lily Bloom, una florista de Boston que navega en relaciones románticas complejas. La sólida actuación del filme, combinada con la recepción positiva del público, sugiere que podría seguir teniendo éxito durante el período más lento de la taquilla de agosto.

Reynolds y Lively incluso han abrazado la competencia amistosa entre sus películas, con Reynolds participando de manera juguetona en contenido promocional que destaca sus éxitos dobles. Para Lively, esta estrategia dio sus frutos, ya que It Ends With Us superó significativamente las predicciones iniciales de la taquilla.

Los números de taquilla del fin de semana fueron los siguientes:

• Deadpool & Wolverine: 54,2 millones de dólares

• It Ends With Us: 50 millones de dólares

• Twisters: 15 millones de dólares

• Borderlands: 8,8 millones de dólares

• Despicable Me 4: 8 millones de dólares

• Trap: 6,7 millones de dólares

• Inside Out 2: 5 millones de dólares

• Harold and the Purple Crayon: 3,1 millones de dólares

• Cuckoo: 3 millones de dólares

• Longlegs: 2 millones de dólares

Este notable logro de Ryan Reynolds y Blake Lively no solo destaca sus talentos individuales, sino que también consolida su estatus como una de las parejas más poderosas de Hollywood.