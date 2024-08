Científicos confirman la presencia de agua líquida en Marte; Nuevo estudio revela nuevas pruebas

Científicos han revelado que podría haber enormes cantidades de agua líquida escondida en las profundidades de la corteza rocosa de Marte. Aunque la presencia de hielo de agua en los polos marcianos está bien documentada, este estudio marca la primera vez que se detecta agua líquida en el Planeta Rojo.

El estudio, titulado «Agua Líquida en la Corteza Media de Marte», se publicó recientemente en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Fue realizado por un equipo de investigadores de la Universidad de California, San Diego, incluyendo a Vashan Wright, Matthias Morzfeld y Michael Manga.

Este descubrimiento podría avanzar significativamente en nuestra comprensión del ciclo del agua en Marte, ofreciendo nuevas perspectivas sobre el clima del planeta, su superficie y su evolución interna. Además, podría dar un nuevo impulso a la búsqueda continua de evidencia de vida en Marte.

Metodología del Estudio

Los investigadores basaron sus hallazgos en datos recogidos por el Lander InSight de la NASA, que aterrizó en el planeta en 2018 y continuó su misión hasta diciembre de 2022. El lander estaba equipado con un sismómetro que registró ondas sísmicas generadas por sismos marcianos e impactos de meteoritos durante cuatro años. A lo largo de su misión, InSight registró más de 1,300 sismos, permitiendo a los científicos explorar las profundidades del interior de Marte.

Al analizar la velocidad y el comportamiento de estas ondas sísmicas, los investigadores pudieron inferir los materiales a través de los cuales pasaban. Utilizaron un modelo geofísico, similar a los usados para mapear acuíferos subterráneos y campos de petróleo en la Tierra, para analizar los datos. Este modelo sugirió que, a profundidades de 10 a 20 kilómetros bajo la superficie de Marte, se encuentra una capa de roca ígnea fracturada, posiblemente granito, con sus fisuras llenas de agua líquida.

Principales Hallazgos

Los hallazgos del estudio sugieren que esta agua podría haber penetrado subterráneamente desde la superficie de Marte hace miles de millones de años, cuando el planeta aún tenía ríos, lagos y posiblemente océanos. Según Vashan Wright, uno de los coautores del estudio, «En la Tierra, el agua subterránea se infiltró desde la superficie, y esperamos que este proceso haya ocurrido en Marte… La infiltración debe haber ocurrido en un momento en que la corteza superior era más cálida que hoy.»

Si los datos del sitio de aterrizaje de InSight son representativos del Marte en su totalidad, la cantidad de agua atrapada en estas fracturas de roca podría ser suficiente para llenar un océano de 1 a 2 kilómetros de profundidad.

Aunque este descubrimiento no indica directamente la presencia de vida en Marte, sí plantea la posibilidad de un entorno habitable. Michael Manga, otro coautor, señaló: «El agua es necesaria para la vida tal como la conocemos. No veo por qué [el reservorio subterráneo] no debería ser un entorno habitable. Es ciertamente cierto en la Tierra: minas profundas albergan vida, el fondo del océano alberga vida. No hemos encontrado evidencia de vida en Marte, pero al menos hemos identificado un lugar que, en principio, debería poder sostener vida.»

Implicaciones para la Exploración de Marte

Aunque este descubrimiento es un avance significativo en nuestra comprensión de Marte, presenta desafíos para quienes visualizan la colonización humana del planeta, como Elon Musk. Los investigadores señalaron que perforar a 10 a 20 kilómetros de profundidad en Marte para acceder a esta agua sería una tarea inmensamente difícil, lo que haría que esta recurso sea menos accesible para futuros colonos potenciales.