¿El misterioso choque de OVNI de 1947… ¿Cuál es la verdad?

Desde hace tiempo se sospecha que el gobierno de EE.UU. tiene información sobre extraterrestres y OVNIs que ha mantenido en secreto durante muchos años. Recientemente, nuevos textos gubernamentales han resurgido con detalles sobre el choque de OVNI de 1947 en Nuevo México, sugiriendo que hay más en la historia de lo que se conocía anteriormente.

¿Cuál es la verdad?

El choque de 1953 cerca del desierto de Mojave, a unas 100 millas de Las Vegas, ha sido frecuentemente narrado por los locales. El 21 de mayo, varios testigos informaron de un choque de OVNI fuera de la pequeña ciudad. El autor Preston Dennett, en su libro “UFOs Over Arizona: A True History of Extraterrestrial Encounters in the Grand Canyon State”, le dijo a 12News que tener múltiples testigos y fuentes que confirmen el incidente es extremadamente raro.

Dennett ha descubierto rastros del incidente en antiguos informes gubernamentales, revelando que el científico Fritz Werner, conocido por un nombre en clave, era en realidad Arthur Stansel. Según Dennett, Stansel fue encargado de estimar la velocidad del objeto basándose en la erosión del suelo, determinando que era de alrededor de 1200 millas por hora.

En una conversación entre el ex subsecretario adjunto de Defensa Christopher Mellon y otro funcionario, se sugirió que el público estaría “boquiabierto” ante los hallazgos del gobierno. El funcionario también señaló que saben quién recupera los UAP estrellados y bajo qué autoridades, diciendo: “Estamos aspirando información” y haciendo referencia a un memo aún clasificado del Secretario de la Fuerza Aérea para mantener la información sobre los UAP en secreto.