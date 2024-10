Qui Est Dean Forbes : PDG d’une entreprise d’un milliard d’euros, nommé personne noire la plus influente du Royaume-Uni ?

Dean Forbes, 45 ans, PDG de Forterro, est en tête de la Powerlist 2025, ce qui fait de lui la personne noire la plus influente du Royaume-Uni. Forterro est désormais valorisée à 2 milliards d’euros (1,7 milliard de livres).

De débuts modestes au leadership

Ayant grandi dans une cité HLM à Lewisham, dans le sud-est de Londres, Forbes a été élevé par une mère célibataire atteinte de dystrophie musculaire.

Malgré les difficultés économiques, Forbes se souvient avec affection de son enfance comme d’un «moment fabuleux», grâce à une communauté forte qui l’a soutenu, lui et ses frères et sœurs. Encouragé par sa mère, qui lui a inculqué des valeurs d’optimisme et d’autonomie, Forbes a démontré très tôt des instincts entrepreneuriaux, gérant un petit salon de coiffure et vendant des ceintures qu’il concevait lui-même.

Cependant, la route n’a pas été facile. Adolescent, Forbes a connu deux périodes d’itinérance, un obstacle de taille qui n’a pas entamé sa détermination. Bien qu’il ait initialement poursuivi une carrière dans le football, une blessure l’a obligé à réévaluer son parcours, le conduisant à un poste d’entrée dans un centre d’appel chez Motorola. Forbes a rapidement gravi les échelons, démontrant une aptitude remarquable pour la technologie et le leadership.

La carrière de Forbes

La carrière de Forbes a réellement décollé lorsqu’il a rejoint Primavera, une société de logiciels où il a joué un rôle clé dans l’expansion des opérations internationales, une aventure qui a culminé avec la vente de l’entreprise à Oracle pour 550 millions de dollars (424 millions de livres). Ses succès se sont poursuivis alors qu’il a occupé des postes de PDG chez KDS et CoreHR, prenant à chaque fois des participations en capital qui se sont transformées en réalisations de plusieurs millions de dollars. Aujourd’hui, en tant que PDG de Forterro, Forbes a mené l’entreprise à générer plus de 300 millions d’euros (250 millions de livres) de revenus, un témoignage de sa vision stratégique et de son leadership.

En plus de Forterro, Forbes est associé chez Corten Capital, une société de capital-investissement, et dirige le Forbes Family Group (FFG), une initiative caritative ayant levé plus de 400 000 livres cette année pour soutenir les communautés défavorisées. En réfléchissant à son parcours, Forbes décrit sa place en tête de la Powerlist 2025 comme un «apogée professionnel et de carrière», un jalon qui souligne son engagement à ouvrir la voie aux autres.

Un modèle inspirant

La présence de Forbes dans la Powerlist reflète plus qu’un succès personnel ; elle incarne son engagement à élargir les opportunités pour les jeunes Britanniques noirs, en particulier ceux qui ne se voient pas représentés dans des rôles de leadership au-delà du divertissement ou du sport. Il est pleinement conscient des disparités qui existent dans le monde de l’entreprise, où il se retrouve souvent comme le seul Noir dans la salle.

Utilisant sa plateforme pour défendre l’inclusivité, Forbes interrompt fréquemment les réunions pour inviter ses collègues à impliquer d’autres personnes dans la conversation. Cette approche simple mais efficace a permis à des talents de se familiariser avec des discussions de haut niveau, une petite étape pour éliminer les barrières dans l’industrie.

Forbes partage les premières places de la Powerlist avec des personnalités notables comme Bernard Mensah, Président international de Bank of America, et Afua Kyei, Directrice financière de la Banque d’Angleterre. Son parcours se situe aux côtés d’autres leaders noirs influents, dont Emma Grede, co-fondatrice de la marque de mode Skims, et Adejoké Bakare, la première chef étoilée noire du Royaume-Uni. Ensemble, ils incarnent la mission de la Powerlist : célébrer la diversité dans divers domaines et inspirer les générations futures à explorer des voies au-delà des rôles traditionnels.

Réfléchissant à son enfance, Forbes souligne l’importance de «laisser entrevoir une opportunité» pour aider les autres à réussir. Grâce à FFG, il a travaillé à briser les cycles de pauvreté et à fournir des modèles aux jeunes, en se concentrant sur le mentorat et les opportunités de réseautage. Ses racines, ses amis et ses expériences d’enfance l’ont maintenu ancré, et il reste déterminé à redonner, démontrant que, quel que soit le milieu, la volonté de réussir peut transformer des vies.