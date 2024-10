Shirel Golan, survivante de l’attaque du festival Supernova, se suicide à 22 ans : la famille accuse le TSPT

Shirel Golan, une Israélienne de 22 ans, survivante de la meurtrière attaque du Hamas lors du festival de musique Supernova, s’est suicidée le 20 octobre, le jour de son anniversaire. Shirel, qui avait échappé au massacre qui avait coûté la vie à 364 personnes près du Kibbutz Re’im le 7 octobre 2023, souffrait de stress post-traumatique (TSPT) depuis cet événement tragique.

La famille de Shirel affirme que sa mort aurait pu être évitée si le gouvernement israélien avait fourni un soutien adéquat aux survivants de l’attaque. Dans des interviews accordées aux médias hébraïques, son frère Eyal a révélé que Shirel avait été hospitalisée deux fois après le massacre, montrant des signes graves de TSPT, notamment l’isolement et le retrait de son cercle social. Malgré ses luttes, Eyal a déclaré que Shirel se sentait abandonnée par l’État, ne recevant presque aucune aide psychologique à part de la part d’organisations communautaires comme l’Association de la communauté de la Tribu de Nova.

«L’État d’Israël a tué ma sœur deux fois», a déclaré Eyal. «Une fois en octobre, mentalement, et une deuxième fois aujourd’hui, physiquement. Si l’État avait pris soin d’elle, rien de tout cela ne serait arrivé.»

La famille de Shirel avait prévu de célébrer son anniversaire en visitant le Mur des Lamentations et la grotte de Machpelah. Au lieu de cela, ils pleurent une perte dévastatrice. Shirel avait échappé au massacre du festival en changeant de véhicule quelques instants avant que la voiture dans laquelle elle se trouvait ne soit attaquée, tuant onze de ses amis. Le traumatisme d’avoir été témoin d’une telle violence brutale l’a hantée pour le reste de sa vie.

Le ministère israélien des Affaires sociales a depuis nié les allégations de négligence, affirmant que Shirel avait reçu un traitement dans le cadre du système de bien-être, avant et après l’attaque. Cependant, sa famille reste convaincue que davantage aurait pu être fait.

La mort tragique de Shirel a soulevé des questions urgentes sur la réponse du gouvernement aux crises de santé mentale chez les survivants d’attentats terroristes et de guerres, beaucoup craignant que son suicide ne soit le prélude à d’autres cas si des actions immédiates ne sont pas prises.

Comprendre le TSPT

Le trouble de stress post-traumatique (TSPT) est un trouble mental grave qui se développe après qu’une personne a vécu ou été témoin d’un événement traumatisant. Pour les survivants comme Shirel Golan, qui ont échappé de peu à une attaque terroriste, le TSPT peut gravement affecter leur capacité à fonctionner et à faire face à la vie quotidienne.

Le TSPT survient lorsque le cerveau est incapable de traiter pleinement les expériences traumatiques, entraînant des souvenirs et des sentiments intrusifs et intenses qui persistent longtemps après l’événement. Dans le cas de Shirel, le massacre du festival Supernova, où elle a assisté à la mort violente de ses amis et échappé de peu à la mort elle-même, lui a laissé des cicatrices psychologiques qui se sont approfondies avec le temps.

Les personnes souffrant de TSPT peuvent éprouver :

Des pensées intrusives et des flashbacks : Ce sont des souvenirs vifs et involontaires de l’événement traumatique, qui peuvent donner l’impression que le traumatisme se reproduit.

Cauchemars : Des rêves angoissants liés à l’événement qui peuvent perturber le sommeil et laisser les individus constamment sur les nerfs.

Engourdissement émotionnel et détachement :* Les individus se retirent souvent de leurs amis, de leur famille et de leurs activités sociales, se sentant déconnectés ou émotionnellement distants.

Évitement: Beaucoup évitent tout ce qui leur rappelle le traumatisme, y compris les personnes, les lieux ou les conversations, ce qui peut rendre difficile la recherche d’aide ou l’affrontement de la réalité.

Le TSPT peut être particulièrement difficile à gérer sans aide professionnelle. Pour les survivants d’attaques violentes comme Shirel, le risque de suicide augmente considérablement si leurs symptômes ne sont pas traités. Le témoignage d’Eyal sur le retrait progressif de sa sœur est un schéma courant chez les personnes souffrant de TSPT, qui se sentent souvent piégées dans leur traumatisme et incapables de s’en libérer.

L’importance du soutien en santé mentale

Bien que le gouvernement israélien affirme que Shirel recevait un traitement, son cas illustre les vulnérabilités potentielles des services de santé mentale pour les survivants de violences massives. Les experts s’accordent à dire qu’un soutien rapide et complet est essentiel pour les personnes souffrant de TSPT, en particulier celles qui ont vécu des expériences mettant leur vie en danger. Cela inclut l’accès à une thérapie axée sur les traumatismes, le soutien communautaire et des soins de santé mentale à long terme.

Sans traitement adéquat, le TSPT peut entraîner des problèmes de santé mentale supplémentaires, notamment la dépression, l’anxiété, la toxicomanie et, dans les cas les plus graves, le suicide. Il est essentiel que les gouvernements et les prestataires de soins de santé mentale donnent la priorité aux soins des survivants d’attentats terroristes, de guerres et de violences, en veillant à ce qu’ils reçoivent l’aide psychologique dont ils ont besoin pour guérir et reprendre le contrôle de leur vie.

L’histoire de Shirel est un rappel dévastateur de l’impact invisible du traumatisme sur les survivants et un appel à l’action pour des services de santé mentale plus solides et un soutien aux personnes dans le besoin.