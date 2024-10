Trump se moque de Kamala Harris au dîner Al Smith tandis qu’elle fait campagne dans le Wisconsin

L’ancien président Donald Trump a visé la vice-présidente Kamala Harris lors de son discours au dîner caritatif Al Smith jeudi soir, écorchant la prononciation de son nom et ridiculisant sa famille. Ce gala catholique à New York est traditionnellement un lieu où les candidats à la présidence se prêtent à des railleries légères, mais le discours de Trump a été rempli d’attaques personnelles et de plaintes concernant le traitement qu’il a subi durant son mandat. Le public, composé d’alliés et d’adversaires, a réagi par des rires et des acclamations occasionnelles.

Alors que Trump parlait lors de ce dîner historique, Harris faisait campagne dans l’État clé du Wisconsin. Il s’agissait de sa sixième visite dans cet État depuis que le président Joe Biden s’est retiré de la course à l’élection de 2024, laissant Harris comme favorite du Parti démocrate. En s’adressant aux électeurs, Harris a critiqué Trump pour son autoproclamation comme «père de la FIV», un commentaire qu’il avait fait lors d’une réunion exclusivement féminine. «Qu’est-ce que cela signifie même ?» a demandé Harris de manière moqueuse, utilisant ses propres paroles pour affiner ses attaques contre lui. Elle a également accusé Trump de «manipuler» le public américain après qu’il eut qualifié l’émeute du 6 janvier 2021 au Capitole de «jour d’amour.»

Que dit Trump ?

De retour à Manhattan, Trump était entouré du cardinal new-yorkais Timothy Dolan et de sa femme, Melania Trump. Non loin de lui se trouvait la procureure générale de New York, Letitia James, qui a réussi à engager une procédure civile pour fraude contre l’ancien président. Parmi les autres personnalités présentes figuraient Woody Johnson, propriétaire des New York Jets, et l’ancien maire Michael Bloomberg, qui est resté impassible pendant les remarques de Trump.

Le discours de Trump comportait quelques blagues, mais se concentrait principalement sur des attaques contre ses adversaires politiques. Il a qualifié la décision de Harris de ne pas assister à l’événement de «profondément irrespectueuse» envers les catholiques. Trump a également critiqué l’intelligence de Harris, disant : «Nous avons quelqu’un à la Maison-Blanche qui peut à peine parler, à peine aligner deux phrases cohérentes… Mais assez parlé de Kamala Harris.»

Il a également attaqué le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, et le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, se moquant de leur soutien aux droits des personnes transgenres. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait des blagues autocritiques, Trump a fait une pause et a répondu : «Non. Je n’ai rien.»

Trump défend ses alliés

Durant son discours, Trump a également exprimé son soutien au maire de New York, Eric Adams, inculpé pour des accusations de corruption. Répétant sa revendication fréquente selon laquelle cette inculpation était politiquement motivée en raison des critiques d’Adams à l’égard de la politique migratoire de l’administration Biden, Trump a souhaité bonne chance au maire. «Tu vas gagner. Bonne chance,» a déclaré Trump.

Bien qu’il ait été condamné plus tôt cette année à New York pour 34 chefs d’accusation de falsification de documents commerciaux, Trump continue de plaider non coupable dans trois autres affaires criminelles, qu’il qualifie d’attaques politiques orchestrées par l’administration Biden.

Harris répond à distance

Bien que Harris n’ait pas été présente physiquement au dîner Al Smith, elle a envoyé un message vidéo aux participants. Dans son message, Harris a cité l’Évangile selon Luc, appelant à la foi pour «éclairer ceux qui vivent dans les ténèbres» et exhortant les Américains à œuvrer pour un avenir meilleur. Elle a également participé à une petite scène humoristique avec la comédienne Molly Shannon, reprenant son célèbre personnage de «Saturday Night Live», Mary Katherine Gallagher. Le personnage de Shannon a conseillé de manière amusante à Harris de ne «rien dire de négatif sur les catholiques», à quoi Harris a répondu : «Je ne ferais jamais cela.»