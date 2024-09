Comunidades baluches se manifiestan en Londres y Ámsterdam contra los abusos de Pakistán en Baluchistán

El Movimiento por un Baluchistán Libre (FBM), una organización baluche que aboga por la independencia de Baluchistán de Pakistán, organizó una protesta frente a la residencia oficial del Primer Ministro británico en Londres para concienciar sobre las desapariciones forzadas en Baluchistán, informó un medio de comunicación.

Detalles de la protesta Según el informe del sábado, los manifestantes portaban pancartas, carteles y fotos de los desaparecidos, coreando consignas contra las graves violaciones de derechos humanos en Pakistán. Balochwarna News citó a Ibra Taj Baloch diciendo: «El 30 de agosto es el Día Internacional de los Desaparecidos, y este día está dedicado a levantarse y hablar en contra de esta injusticia». Mencionó que su padre, Mir Taj Mohammad Sarparah, fue secuestrado por el ISI el 19 de julio de 2020, y que, incluso después de cuatro años, todavía se encuentra bajo su custodia.

Declaraciones de los líderes del FBM La reunión también fue abordada por Shahvazar Baloch, vicepresidente del FBM, quien declaró: «La protesta se lleva a cabo hoy contra las desapariciones forzadas en Baluchistán porque miles de baluches han sido secuestrados en Pakistán e Irán, lo que provoca grandes dificultades a sus familias.»

Solidaridad internacional La activista británica Heather Joans, que participó en la protesta, dijo a Balochwarna News: «Soy una ciudadana común y hoy estoy aquí para expresar solidaridad con los baluches contra el atroz crimen de las desapariciones forzadas. Me entristeció profundamente saber que prácticamente no hay un solo hogar en Baluchistán que no haya sido afectado por un secuestro». También instó al gobierno británico a tomar una posición firme contra las autoridades pakistaníes, dejando claro que el genocidio del pueblo baluche es inaceptable y debe detenerse de inmediato.

Participación y protestas similares Junto con los miembros del Movimiento por un Baluchistán Libre, un considerable grupo de residentes baluches que viven en el Reino Unido y activistas británicos de derechos humanos participaron en la protesta. El día también vio una protesta similar en Ámsterdam, centrada en las desapariciones forzadas por parte de las fuerzas de seguridad pakistaníes. La manifestación en Ámsterdam incluyó a miembros de la comunidad baluche y al activista pashtún de derechos humanos Zar Ali Khan Afridi.

Llamadas a una intervención internacional Latif Baloch, un participante en la protesta, hizo un llamado a las organizaciones internacionales para que aborden las continuas violaciones de derechos humanos en Baluchistán, destacando que la tortura mental y física diaria infligida por las fuerzas pakistaníes es inaceptable e insoportable.

Obaidullah Baloch, miembro del Consejo Ejecutivo del Movimiento por un Baluchistán Libre, señaló la ocupación por parte de Pakistán e Irán como la fuente principal de las violaciones de derechos humanos. Criticó a Pakistán por explotar los recursos de Baluchistán mientras infringe los derechos de su pueblo.

El activista pashtún Zar Ali Khan Afridi vinculó el genocidio de las comunidades baluche y pashtún a las operaciones militares pakistaníes, subrayando la urgente necesidad de una intervención internacional para abordar y poner fin a estas injusticias.

El Movimiento por un Baluchistán Libre instó a las organizaciones internacionales a responsabilizar a Pakistán e Irán y a tomar medidas inmediatas para proteger los derechos fundamentales a la libertad y la soberanía.