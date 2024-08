El Ministerio de Asuntos Exteriores de los EAU Destaca los Puntos Clave de las Conversaciones sobre la Crisis en Sudán

Los EAU participaron en las discusiones sobre Sudán que se llevaron a cabo en Suiza del 14 al 23 de agosto de 2024. Estas reuniones fueron organizadas por Estados Unidos y coanfitrionadas por Arabia Saudita y Suiza bajo el grupo recién formado ALPS (Aligned to Advance Lifesaving and Peace in Sudan). El formato de estas conversaciones incluyó representantes de los EAU, Estados Unidos, Egipto, Arabia Saudita, Suiza, la Unión Africana y las Naciones Unidas.

Al final de las conversaciones, Lana Nusseibeh, Ministra Adjunta de Asuntos Políticos del Ministerio de Asuntos Exteriores y jefa de la delegación de los EAU, declaró:

“La situación humanitaria en Sudán es inaceptable. La necesidad de ayuda es urgente, y las organizaciones de ayuda deben poder llegar a los necesitados dondequiera que estén. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU tiene la experiencia para prevenir y detener la hambruna. Nuestro mensaje a todos los involucrados es claro: permitan que trabajen.”

Añadió: “En la última década, los EAU han proporcionado más de 3.5 mil millones de dólares en ayuda humanitaria a Sudán, incluyendo 230 millones de dólares desde que comenzó la crisis actual. Seguimos totalmente comprometidos con todos los esfuerzos para apoyar al pueblo de Sudán.”

“El proceso en Suiza se basa en los Acuerdos de Yeda, y los EAU, junto con otros participantes, extienden su gratitud a Arabia Saudita por su continuo compromiso con este importante asunto y a los Estados Unidos por sus esfuerzos diplomáticos activos para abordar la grave crisis humanitaria que enfrenta el mundo actualmente.”

“Apreciamos el nuevo formato de estas reuniones durante los últimos 10 días. La dedicación de todos los participantes ya ha resultado en mejoras reales para el pueblo sudanés. Hemos acordado pasos prácticos para el acceso humanitario y la protección de los civiles, incluyendo permitir que la ONU use el cruce fronterizo de Adre hacia Sudán y facilitar la entrega de ayuda a aquellos que enfrentan hambre en el campo de Zamzam y otras áreas de Darfur. Se hicieron compromisos adicionales para acelerar el acceso a la ayuda. La RSF también se comprometió a nuevas directrices sobre la protección de civiles, cubriendo la violencia sexual y de género, la reclutación infantil y las desapariciones forzadas.”

“Los EAU se han centrado especialmente en crear un camino dentro del proceso ALPS que integre las perspectivas, objetivos y recomendaciones de las mujeres sudanesas en todas las iniciativas de paz y humanitarias en Sudán. Continuaremos nuestras consultas con las mujeres sudanesas, apoyaremos sus objetivos y necesidades, y urgiremos a todas las partes a proteger a los civiles, incluyendo a mujeres y niñas, de las violaciones del derecho humanitario internacional, como la violencia sexual.”

“No logramos alcanzar el cese total de las hostilidades que buscábamos, lo cual hubiera puesto fin al conflicto, y lamentamos que una de las partes eligiera no participar en estas conversaciones. Esperamos que esto cambie en el futuro. Sin embargo, valoramos la diplomacia innovadora que nos permitió concentrarnos en resultados tangibles para el pueblo sudanés.”

“Los EAU siguen comprometidos con ayudar al pueblo de Sudán a restaurar la paz en su país y a asegurar que reciban la ayuda y asistencia esencial que necesitan.”