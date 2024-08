Oasis Anuncia Gira de Reunión en 2025: La Icónica Banda Britpop Regresa con 14 Fechas en el Reino Unido e Irlanda

En un anuncio electrizante que ha desatado olas de emoción en el mundo de la música, la banda de rock británica Oasis ha revelado sus planes para una esperada gira de reunión en 2025. Este será el primer concierto de la icónica banda Britpop desde su dramática separación en 2009.

El Regreso de Oasis: Los Detalles Según el sitio web oficial de la banda, la gira de reunión comenzará el 4 de julio de 2025 en el Cardiff Principality Stadium en Gales. La gira verá a la banda realizar un total de 14 fechas en Reino Unido e Irlanda, llevando sus legendarios éxitos de vuelta al escenario para miles de fanáticos devotos.

Los líderes de Oasis, Noel y Liam Gallagher, confirmaron la noticia en una publicación conjunta en X, la plataforma de redes sociales anteriormente conocida como Twitter. Los hermanos declararon: «Esto es todo, esto está sucediendo», desatando un frenesí de anticipación entre los fanáticos. Las entradas para la gira saldrán a la venta a las 9 a.m. hora local en Reino Unido (4 a.m. ET) el sábado 31 de agosto, con alta demanda esperada.

El Momento de la Reunión El momento del anuncio es particularmente conmovedor, ya que llega solo dos días antes del 30 aniversario del álbum debut de estudio de Oasis en 1994, Definitely Maybe. El álbum, que incluye temas atemporales como “Live Forever,” “Rock ‘n’ Roll Star,” y “Supersonic,” marcó el comienzo del rápido ascenso de Oasis a la fama global.

En una declaración en su sitio web, la banda abordó las razones detrás de su reunión, afirmando que no hubo “ningún gran momento revelador que encendiera la reunión, solo la realización gradual de que el momento es el adecuado”. También insinuaron planes para extender la gira más allá de Europa a finales de año.

Los Hermanos Gallagher: Una Historia Difícil La relación entre los hermanos Noel y Liam Gallagher ha sido notoriamente turbulenta, con los dos a menudo intercambiando pullas en los medios desde que Oasis se disolvió en 2009. Ambos hermanos han expresado previamente apertura a una reunión bajo las circunstancias adecuadas.

En una entrevista de 2023 con KPNW 89.9 radio, Noel sugirió que la pelota estaba en la cancha de Liam, diciendo que su hermano tendría que “llamarme” para iniciar las discusiones. Mientras tanto, Liam reveló en una entrevista en junio que Noel había rechazado una oferta lucrativa para una gira de reunión, alimentando la especulación sobre la disposición de los hermanos a reconciliarse.

El Legado de Oasis y los Próximos Hitos La gira de 2025 también coincide con otro hito importante para la banda: el 30 aniversario de su segundo álbum de estudio, (What’s the Story) Morning Glory?, lanzado en 1995. El álbum, que incluye algunos de los éxitos más queridos de Oasis como “Wonderwall,” “Don’t Look Back in Anger,” y “Champagne Supernova,” consolidó su lugar en la historia del rock.

La influencia de Oasis en la música y la cultura durante la era Britpop es innegable. Su actuación en 1996 en el Festival de Knebworth en Inglaterra atrajo a 250,000 fanáticos durante dos noches, con más del 4% de la población británica solicitando entradas, convirtiéndolo en uno de los conciertos más buscados en la historia británica.

El Camino Hacia 2025 Aunque los hermanos Gallagher han seguido carreras en solitario exitosas desde la disolución de Oasis, con Liam lanzando tres álbumes en solitario y Noel con su banda, Noel Gallagher’s High Flying Birds, el anuncio de su gira de reunión ha reavivado la emoción entre los fanáticos y críticos por igual.

Mientras el mundo espera con ansias el regreso de Oasis, esta gira de reunión promete ser uno de los eventos musicales más significativos de 2025, ofreciendo a los fanáticos la oportunidad de revivir los días de gloria del Britpop y experimentar la energía inigualable de la banda en vivo en el escenario una vez más.