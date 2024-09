¿Quién es el medio hermano de Barack Obama y por qué Malik Obama apoya a Trump?

Antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024, el empresario keniano-estadounidense y medio hermano del expresidente Barack Obama anunció recientemente su apoyo al candidato presidencial republicano Donald Trump.

Malik Obama dijo en X: «Soy Malik Obama. Soy un republicano registrado y voy a votar por el presidente Donald Trump».

Este respaldo se produce en medio de la intriga provocada por una foto viral que muestra a la familia lejana de Tim Walz con camisetas de «Walz’s For Trump», lo que agrega una capa de complejidad a la decisión de Malik Obama.

Anteriormente, Malik Obama apoyó a Trump contra candidatos demócratas apoyados por su medio hermano, incluidos Joe Biden y Hillary Clinton.

En una entrevista con The New York Post, expresó su admiración por Trump y dijo: «Me gusta Trump porque habla desde el corazón. Make America Great Again es un gran lema; me gustaría conocerlo».

¿Por qué Malik Obama apoya a Donald Trump?

Mientras tanto, Malik Obama ha calificado a Barack Obama de “profunda decepción” y ha culpado a Hillary Clinton por su desafección con el Partido Demócrata. También ha sido invitado a eventos de la campaña de Trump, como en 2016, y reafirmó su apoyo, diciendo que “sigue estando 110% con Trump”.

Malik, que alguna vez fue el padrino de la boda de Barack Obama con Michelle Robinson en 1992 e incluso visitó la Casa Blanca durante la presidencia de su medio hermano, cambió su apoyo después de percibir a Barack Obama como egocéntrico.

En cuanto a X en 2022, Malik Obama afirmó: “Me quedé con Barack Obama durante toda su presidencia, hasta que me di cuenta de que se preocupaba por sí mismo. Fue entonces cuando lo dejé por el presidente Trump”.

Además, también expresó sus opiniones conservadoras sobre temas sociales como el matrimonio entre personas del mismo sexo y el aborto en las redes sociales.

En respuesta a la promesa de Trump de tratamientos de FIV gratuitos si es reelegido, Malik Obama dijo: “Queremos más bebés. Mi presidente”.

Información breve sobre Malik Obama

Malik Obama, empresario y filántropo keniano-estadounidense, es conocido por sus sorprendentes apoyos políticos y sus controversias personales.

Nacido en Kenia y ahora ciudadano estadounidense, Malik es el embajador principal de Puppet, una herramienta de gestión de configuración de software. Su carrera en Estados Unidos incluye funciones en organizaciones destacadas como la Cruz Roja Americana, Lockheed Martin y Fannie Mae.

En una ocasión se postuló para gobernador en Siaya, Kenia (la ciudad natal de su padre), pero solo recibió el 1% de los votos. A pesar de este revés, las ambiciones de Malik continúan en ambos continentes.

Su vida personal ha estado marcada por la controversia. Si bien los informes de 2012 sugirieron que tenía doce esposas, Malik ha aclarado que tiene tres.

Mientras tanto, su relación con Barack Obama ha estado plagada de tensiones. En su día fue un familiar cercano y padrino de bodas de Barack, pero su vínculo se ha deteriorado con el tiempo.

Además, también ha criticado a Barack por no apoyar su fundación y ha expresado su insatisfacción con varios aspectos de la presidencia de Barack, incluidas las acciones de Estados Unidos en Libia.