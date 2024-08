Les habitants de Bengaluru expriment leur indignation face aux cascadeurs à vélo, en jetant des scooters depuis un pont

Prenant les choses en main, certains individus ont récemment arrêté des scooters utilisés pour divers types de cascades et les ont ensuite jetés d’un pont.

Cet incident reflète une explosion de colère refoulée, contre une série de cascades routières, qui sont observées sur divers tronçons de la ville.

Selon les rapports, un groupe de personnes a appréhendé deux automobilistes, qui effectuaient des cascades dans la juridiction de police de Neelamangala et ont ensuite jeté leurs scooters d’un pont pour leur donner une leçon. La vidéo de cet incident a fait sensation en ligne et a généré diverses réactions de la part des internautes.

Regardez la vidéo

La fureur publique éclate à Nelamangala lorsque des habitants en colère jettent deux scooters d’un pont après avoir repéré des conducteurs faisant des cascades dangereuses en wheelie. Ce #Bawal à #Bengaluru montre à quel point les gens en ont assez des comportements imprudents sur les routes ! #Karnataka pic.twitter.com/cd39xKBzbe — Bawal hote rhenge (@bawalhoterhenge) 18 août 2024

À lire également : Un jeune héros de la circulation à Indore : un enfant de 10 ans dirige la sensibilisation à la circulation

Les internautes réagissent à cet incident

Pendant ce temps, de nombreux utilisateurs ont réagi positivement à l’incident, l’un d’eux déclarant : « Bon travail de la part du public. Les motards indisciplinés doivent être punis comme ça, plutôt que de jeter des véhicules par terre, ils auraient pu les brûler pour les réduire en cendres. J’apprécie l’acte courageux de la foule. La police ne doit pas prendre de mesures contre la foule si elle ne peut pas contrôler ces cyclistes dangereux pour la loi. »

À lire absolument :5 types de graines pour accélérer la perte de graisse et améliorer votre santé de manière exponentielle

Un autre utilisateur parlant de l’état de la loi et de l’ordre a déclaré : « C’est triste, le public doit faire face à de nombreux problèmes qui nous frappent au quotidien. N’est-ce pas la responsabilité morale et légale de l’administration et des dirigeants locaux élus pour nous avoir promis une société civilisée ?»

Un troisième utilisateur rejoignant la discussion et soutenant la loi a déclaré : « Excellent travail. Continuez. Ces types ont besoin exactement du même type de médicaments. Ces idiots stupides risquent non seulement leur propre vie, mais aussi celle des autres. Très bien fait. Une merveilleuse leçon. Continuez. »

Plus tard, en réponse, la police de Bengaluru a déposé deux FIR distincts : l’un contre la foule impliquée dans l’incident et l’autre contre les motards qui ont effectué les cascades.

Cet incident reflète une explosion de colère refoulée, contre une série de cascades routières, qui sont observées sur divers tronçons de la ville.

Selon les rapports, un groupe de personnes a appréhendé deux automobilistes, qui effectuaient des cascades dans la juridiction de police de Neelamangala et ont ensuite jeté leurs scooters d’un pont pour leur donner une leçon. La vidéo de cet incident a fait sensation en ligne et a généré diverses réactions de la part des internautes.

Regardez la vidéo

La fureur publique éclate à Nelamangala lorsque des habitants en colère jettent deux scooters d’un pont après avoir repéré des conducteurs faisant des cascades dangereuses en wheelie. Ce #Bawal à #Bengaluru montre à quel point les gens en ont assez des comportements imprudents sur les routes ! #Karnataka pic.twitter.com/cd39xKBzbe — Bawal hote rhenge (@bawalhoterhenge) 18 août 2024

À lire également : Un jeune héros de la circulation à Indore : un enfant de 10 ans dirige la sensibilisation à la circulation

Les internautes réagissent à cet incident

Pendant ce temps, de nombreux utilisateurs ont réagi positivement à l’incident, l’un d’eux déclarant : « Bon travail de la part du public. Les motards indisciplinés doivent être punis comme ça, plutôt que de jeter des véhicules par terre, ils auraient pu les brûler pour les réduire en cendres. J’apprécie l’acte courageux de la foule. La police ne doit pas prendre de mesures contre la foule si elle ne peut pas contrôler ces cyclistes dangereux pour la loi. »

À lire absolument :5 types de graines pour accélérer la perte de graisse et améliorer votre santé de manière exponentielle

Un autre utilisateur parlant de l’état de la loi et de l’ordre a déclaré : « C’est triste, le public doit faire face à de nombreux problèmes qui nous frappent au quotidien. N’est-ce pas la responsabilité morale et légale de l’administration et des dirigeants locaux élus pour nous avoir promis une société civilisée ?»

Un troisième utilisateur rejoignant la discussion et soutenant la loi a déclaré : « Excellent travail. Continuez. Ces types ont besoin exactement du même type de médicaments. Ces idiots stupides risquent non seulement leur propre vie, mais aussi celle des autres. Très bien fait. Une merveilleuse leçon. Continuez. »

Plus tard, en réponse, la police de Bengaluru a déposé deux FIR distincts : l’un contre la foule impliquée dans l’incident et l’autre contre les motards qui ont effectué les cascades.