Amazon plant, 8 Milliarden Pfund in Großbritannien zu investieren, um Tausende von Arbeitsplätzen zu schaffen und die Wirtschaft anzukurbeln

Der US-Technologieriese Amazon hat Pläne angekündigt, in den nächsten fünf Jahren 8 Milliarden Pfund (rund 87.000 crore ₹) in Großbritannien zu investieren, hauptsächlich über seine Web-Services-Sparte Amazon Web Services (AWS). Diese beträchtliche Investition wird voraussichtlich Tausende von Arbeitsplätzen schaffen und die britische Wirtschaft erheblich ankurbeln.

Die Investition konzentriert sich auf den Bau, den Betrieb und die Wartung von Rechenzentren in Großbritannien, die zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Landes um 14 Milliarden Pfund beitragen und jährlich über 14.000 Arbeitsplätze in der gesamten Lieferkette unterstützen könnten. Die Ankündigung von Amazon ist ein großer Erfolg für die neu gewählte Labour-Regierung, die das Wirtschaftswachstum als Teil ihrer Agenda zur „Wiederaufbau“ der Nation priorisiert.

Die britische Finanzministerin Rachel Reeves begrüßte die Investition als Zeichen des wirtschaftlichen Aufschwungs und erklärte: „Diese Investition von 8 Milliarden Pfund markiert den Beginn der wirtschaftlichen Erholung und zeigt, dass Großbritannien ein Ort für Geschäfte ist.“ Sie betonte das Engagement der Regierung, Arbeitsplätze zu schaffen und Investitionen zu erschließen, um das Land zu verbessern.

Amazon Web Services expandiert seine Aktivitäten in Großbritannien, um der wachsenden Nachfrage nach Cloud-Computing-Diensten wie Serverkapazität gerecht zu werden. AWS bedient derzeit eine Vielzahl von britischen Unternehmen und Regierungsbehörden, darunter EasyJet, NatWest und Sainsbury’s.

Tanuja Randery, AWS-Vizepräsidentin und Geschäftsführerin für Europa, Naher Osten und Afrika, nannte die kommenden Jahre „entscheidend“ für die digitale und wirtschaftliche Zukunft Großbritanniens. Sie hob hervor, dass die Expansion von AWS Unternehmen in Großbritannien dabei helfen wird, fortschrittliche Technologien wie Cloud-Computing und Künstliche Intelligenz (KI) zu nutzen, um Innovationen voranzutreiben, die Produktivität zu steigern und global wettbewerbsfähig zu sein.

Die jüngsten Investitionen von Amazon in andere europäische Länder, darunter Deutschland, Spanien und Frankreich, zeigen das Engagement des Unternehmens, seine Cloud-Computing-Aktivitäten in der Region auszubauen. Diese Expansion kommt zu einem Zeitpunkt, an dem in der Europäischen Union Diskussionen über die Schaffung einer „europäischen souveränen Cloud“ geführt werden, die die Abhängigkeit von amerikanischen Technologiegiganten bei der Speicherung und Verarbeitung von Daten verringern würde.

Derzeit beschäftigt Amazon 75.000 Mitarbeiter an mehr als 100 Standorten in Großbritannien und hat zwischen 2010 und 2022 56 Milliarden Pfund im Land investiert. Letzten Monat berichtete das Unternehmen, dass sich seine Quartalsgewinne verdoppelt hatten, was hauptsächlich auf das Wachstum seiner Cloud- und KI-Dienste zurückzuführen ist. Die AWS-Einnahmen stiegen im zweiten Quartal um 19 % auf 26,3 Milliarden US-Dollar (etwa 2,2 lakh crore ₹).