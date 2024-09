Warum besuchte Kim Kardashian Menendez Brothers im Gefängnis inmitten der Gegenreaktion der Netflix-Serie?

Reality-Star Kim Kardashian besuchte kürzlich das Richard J. Donovan Correctional Facility, wo sie mehrere Insassen traf, darunter die berüchtigten Menendez-Brüder Lyle und Erik.

Dieser Besuch, der sich auf die Gefängnisreform konzentrierte, wurde auch von Kardashians Schwester Khloe, ihrer Mutter Kris Jenner, dem Filmproduzenten Scott Budnick und dem Schauspieler Cooper Koch, der Erik Menendez in der Netflix-Serie Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story darstellt, begleitet.

Erik Menendez hat kürzlich seine Frustration über die Netflix-Serie zum Ausdruck gebracht und sie dafür kritisiert, dass sie seiner Meinung nach irreführende Darstellungen von ihm und seinem Bruder liefert. In einer Erklärung, die auf dem X-Konto (ehemals Twitter) seiner Frau Tammi Menendez geteilt wurde, schrieb Erik: „Es ist mit schwerem Herzen, dass ich sage, ich glaube, Ryan Murphy kann nicht so naiv und ungenau über die Fakten unseres Lebens sein, ohne böse Absichten zu haben.“

Diese Kontroverse hat weitere Diskussionen über die Genauigkeit der Serie und die Darstellung des Falls der Menendez-Brüder entfacht.

Die Menendez-Brüder wurden wegen Mordes ersten Grades und Verschwörung im Zusammenhang mit der Ermordung ihrer Eltern Kitty und Jose Menendez im Jahr 1989 verurteilt. Sie verbüßen derzeit lebenslange Haftstrafen ohne die Möglichkeit einer Bewährung.

Dieser Besuch hebt die komplexe Beziehung zwischen der Promi-Kultur und True Crime hervor und wirft ethische Fragen zur Dramatisierung realer Tragödien zu Unterhaltungszwecken auf.

Am Freitag verurteilte Erik Menendez öffentlich Monsters und behauptete, dass die zweite Folge der Netflix-Anthologie-Serie weiterhin „ruinöse Charakterdarstellungen“ von ihm und seinem Bruder Lyle verbreitet.

Kim Kardashians Engagement für Gefängnisreform

Kardashian, die kürzlich mit Murphy an einem anderen Projekt für American Horror Story zusammengearbeitet hat, ist bekannt für ihre häufigen Gefängnisbesuche, bei denen sie sich für Rehabilitationsprogramme und Gefängnisreformen einsetzt.

Sie hat diese Erfahrungen in den Fernsehsendungen ihrer Familie geteilt und auf dem Justice Reform Summit von Variety darüber gesprochen.

Anfang dieses Jahres setzte sich Kardashian auch mit Monsters-Star Chloë Sevigny, die Kitty Menendez in Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story spielt, für Actors on Actors von Variety zusammen. Gemeinsam diskutierten sie über die Familie Menendez im Vorfeld der Veröffentlichung der Staffel.