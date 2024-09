Verbündet sich Venom mit Spidey, um diesen MÄCHTIGEN Marvel-Bösewicht in Spider-Man 4 zu bekämpfen?

Alex Perez von The Cosmic Circus teilte mit, dass er erstmals Anfang dieses Jahres von Plänen für Knull hörte und diese bereits im April in den sozialen Medien andeutete.

Sony Pictures hat kürzlich den finalen Trailer zu Venom: The Last Dance veröffentlicht und bietet einen Einblick in das Symbioten-Hive-Mind und stellt Knull vor, den Gott der Symbionten.

Während Venom und Venom: Let There Be Carnage nur kurz auf Knull hinwiesen, ist er ein passender Antagonist für den Abschluss der Trilogie. Laut The Cosmic Circus wird dies jedoch nicht das letzte Mal sein, dass wir Knull sehen.

Alex Perez von The Cosmic Circus teilte mit, dass er erstmals Anfang dieses Jahres von Plänen für Knull hörte und diese bereits im April in den sozialen Medien andeutete.

Laut Perez wird Knulls Geschichte nicht mit diesem Film enden, da es Pläne gibt, ihn in zukünftigen Projekten zurückzubringen, wobei das wahrscheinlichste ein Zusammentreffen von Tom Hollands Spider-Man und Tom Hardys Venom ist, nachdem Venom: The Last Dance ihr lang erwartetes Treffen vorbereitet hat.

Wird Venom mit Spidey zusammenarbeiten? Der Bericht deutet an, dass Eddie Brock am Ende des Films in das Marvel Cinematic Universe (MCU) überwechseln könnte. Quellen zufolge könnten die kürzlich in New York City gedrehten Nachdrehs für Venom: The Last Dance mit diesem Crossover zusammenhängen.

Es wird außerdem gemunkelt, dass Knull der Hauptschurke in einem zukünftigen Film sein wird, der das Multiversum in Dunkelheit stürzen will, nachdem er es entdeckt hat.

Sonys Zusammenarbeit mit Marvel Studios, um Spider-Man zu präsentieren, war ein Erfolg und brachte einige der größten kritischen und kommerziellen Erfolge des Studios. Dieses Bündnis hat jedoch auch verhindert, dass Peter Parker in Sonys Venom- und Morbius-Filmen auftaucht, was die Crossover-Möglichkeiten einschränkte.

Mit der Multiversum-Saga im Spiel ist der Weg für Spider-Man und Venom offen, eine Nebenmission zwischen den Ereignissen von Avengers: Doomsday und Avengers: Secret Wars zu unternehmen, obwohl diese Veränderung Berichten zufolge die zuvor geplante straßenbezogene Handlung um Daredevil verdrängt hat.

Marvel Studios hat bereits die Grundlagen für dieses Crossover gelegt. In Spider-Man: No Way Home ließ eine Post-Credits-Szene ein Stück des Symbionten in Erde-616 zurück, wodurch Eddie eine potenzielle Verbindung zu diesem Universum hat. Die Fans hoffen, dass Regisseur Destin Daniel Cretton dies erfolgreich in zukünftige MCU-Projekte integrieren kann.

In Venom: The Last Dance wird Tom Hardy seine Rolle als Venom, einer von Marvels ikonischsten und facettenreichsten Charakteren, im letzten Kapitel der Trilogie wieder aufnehmen. Mit Eddie und Venom auf der Flucht, verfolgt von Feinden aus beiden Welten, müssen sie eine entscheidende Entscheidung treffen, die ihre Geschichte abschließen wird.

Zum Cast gehören Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Peggy Lu, Alanna Ubach, Stephen Graham und Rhys Ifans. Regie führte Kelly Marcel, die auch das Drehbuch gemeinsam mit Hardy schrieb. Produziert wurde der Film von Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal, Kelly Marcel, Tom Hardy und Hutch Parker.

Venom: The Last Dance startet am 25. Oktober in den Kinos.