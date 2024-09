Harry Potter Fame Maggie Smith stirbt bei 89 – Ein Blick auf ihre beiden Ehen

Ihre Karriere begann am Theater, wo sie in Produktionen wie Mary, Mary, Othello und Private Lives am Londoner West End und am Broadway auftrat, bevor sie sich dem Film zuwandte. Dort spielte sie in bekannten Filmen wie California Suite, A Room with a View, Gosford Park und The Best Exotic Marigold Hotel.

Dame Maggie Smith, die berühmte Schauspielerin, die für ihre Rollen in Harry Potter und Downton Abbey bekannt ist, ist im Alter von 89 Jahren verstorben. Ihre Söhne, Chris Larkin und Toby Stephens, bestätigten, dass sie am frühen Freitagmorgen in einem Londoner Krankenhaus gestorben sei.

Smiths glanzvolle Karriere erstreckte sich über Jahrzehnte und brachte ihr große Anerkennung sowohl auf der Bühne als auch auf der Leinwand ein. Sie gewann einen Oscar und einen BAFTA für ihre Rolle in The Prime of Miss Jean Brodie im Jahr 1969.

Ihre Karriere begann am Theater, wo sie in Produktionen wie Mary, Mary, Othello und Private Lives am Londoner West End und am Broadway auftrat, bevor sie sich dem Film zuwandte. Dort spielte sie in bekannten Filmen wie California Suite, A Room with a View, Gosford Park und The Best Exotic Marigold Hotel.

Später in ihrer Karriere erlebte Smith eine Renaissance ihrer Popularität und begeisterte ein neues Publikum als Gräfin Violet Crawley in Downton Abbey und als Professorin Minerva McGonagall in der Harry Potter-Reihe. 1990 wurde sie zur Dame Commander des britischen Empire ernannt, eine seltene Ehre.

Ein Blick auf die zwei Ehen von Maggie Smith

Die Ehen von Maggie Smith waren eng mit ihrer Theaterzeit verbunden. Sie war zweimal verheiratet: Zuerst mit dem Schauspieler Robert Stephens und später mit dem Dramatiker Beverly Cross.

Smith lernte Cross Jahre vor Stephens kennen, doch nach der Vorstellung bei Stephens am National Theatre begannen sie ihre Beziehung. Smith erzählte später dem Guardian, dass Cross, mit dem sie zu dieser Zeit zusammen war, sie ermutigt habe, dem Theater beizutreten, was dazu führte, dass sie Stephens traf. Sie scherzte: „Es war ganz Bev’s Schuld. Er hat mich dazu gebracht, ins National Theatre zu gehen, obwohl ich schon nein gesagt hatte.“

Maggie Smith heiratet Robert Stephens

Smith heiratete Stephens 1967 und sie bekamen zwei Söhne, Christopher und Toby, die beide Schauspieler wurden. Das Paar spielte zusammen in Filmen wie The Prime of Miss Jean Brodie, wofür Smith ihren ersten Oscar gewann, und Travels with My Aunt.

Doch ihre Beziehung begann sich zu verschlechtern, nachdem Stephens psychische Probleme und Untreue aufgetreten waren, was schließlich 1973 zu ihrer Trennung führte. Smith erklärte später, dass ihre Ehe wegen Stephens’ Affären nicht zu retten war, sie jedoch für ihre Söhne dankbar sei.

Maggie Smith heiratet Beverly Cross

Zwei Jahre später, 1975, heiratete Smith Beverly Cross, den sie seit den frühen 1950er Jahren kannte. Cross blieb während seiner ersten Ehe mit Smith in Verbindung und besetzte sie 1960 in einem seiner Stücke.

Nach seiner Scheidung begannen Smith und Cross eine Beziehung und er wurde eine Vaterfigur für ihre beiden Söhne. Sie blieben bis zu Cross‘ Tod im Jahr 1998 verheiratet. In späteren Interviews sprach Smith über die Schwierigkeit, ihren zweiten Ehemann zu verlieren, und erklärte, dass sie nicht vorhabe, erneut zu heiraten.

Smith sprach liebevoll über ihre beiden verstorbenen Ehemänner, insbesondere wegen ihres Einflusses auf ihr Leben und ihre Familie.