Sind Sie Golfer? Entdecken Sie noch heute Asiens beste Golf-Hotspots

Der asiatische Kontinent war schon immer ein mysteriöses und magisches Land, und obwohl viele seiner bezaubernden Orte noch entdeckt werden müssen, bedeutet das keineswegs, dass es an Dingen zu sehen und zu erleben mangelt. Asien ist ein Land voller Abenteuer. Es spricht Reisende und Entdecker mit seinen atemberaubenden Naturschönheiten wie den Wasserlandschaften auf Bali, den Klöstern in Bhutan und den Monumenten in Indien an, aber es zieht auch viele Sportbegeisterte an. Hier haben wir eine Liste der sieben besten Golfplätze auf dem asiatischen Kontinent zusammengestellt, die auf der Must-Visit-Liste eines jeden Golf-Liebhabers stehen sollten.

Sentosa Golf Club, Serapong Course, Singapur

Der Serapong Golf Course gilt als einer der besten Meisterschaftsplätze in Asien. Es ist einer der führenden Golfplätze und wurde zudem in den Top 100 der besten Golfplätze der Welt laut Golf Digest gelistet. Der Golfplatz befindet sich auf der wunderschönen Insel Sentosa und ist bekannt für seine atemberaubende Landschaft. Seit 2005 ist er Austragungsort der Singapore Open und hat auch renommierte Turniere wie das HSBC Women’s Tournament ausgerichtet. Er wird daher sowohl von Profis als auch Amateuren hoch geschätzt.

Red Mountain Golf Club, Phuket, Thailand

Der Red Mountain Golf Club gilt als der anspruchsvollste Golfplatz in Phuket und zählt zu den besten Golfplätzen in Thailand. Er wurde in das raue, felsige Gelände integriert, das aus den Zeiten des Zinnbergbaus stammt, und bietet sowohl eine wunderschöne Landschaft als auch eine echte Herausforderung. Der Platz zeichnet sich durch dramatisch unebenes Gelände aus, das den Golfern einzigartige Erlebnisse bietet, und wird daher von Profis und Anfängern gleichermaßen geschätzt.

South Cape Owners Club, Südkorea

Der South Cape Owners Club in Namhae, Südkorea, ist ein prestigeträchtiger Golfplatz. Er ist bekannt für seine atemberaubende Küstenlandschaft und den herausfordernden Platz, der von Kyle Phillips entworfen wurde. Die wunderschöne Landschaft dieses Platzes bietet eine einzigartige Mischung aus Links-Golf und einem Panoramablick auf den Ozean. Mit mehreren weiteren luxuriösen Einrichtungen wie gehobener Gastronomie ist der South Cape Owners Club ein beliebtes Ziel für Golfliebhaber, die nach einem erstklassigen Erlebnis inmitten der bezaubernden Landschaft Südkoreas suchen.

Kuala Lumpur Golf & Country Club, Westplatz, Kuala Lumpur, Malaysia

Der Kuala Lumpur Golf & Country Club, Westplatz, war von 2010 bis 2015 Austragungsort der Malaysian Open und bot dabei eine anspruchsvolle, aber malerische Golferfahrung inmitten wunderschöner Landschaften. Er wurde 1991 gegründet und befindet sich in Mont Kiara, 8 Kilometer vom Stadtzentrum von Kuala Lumpur entfernt. Der Golfplatz ist weltweit bekannt dafür, dass er drei Jahre in Folge zwischen 2013 und 2015 sowohl die PGA TOUR, die European Tour als auch die LPGA ausgerichtet hat.

Lanhai International Country Club, Yangtze Dunes, Shanghai, China

Dieser prestigeträchtige Club, der in Shanghai liegt, wurde ursprünglich von Nicklaus Design und seinem Sohn entworfen. Der Golfplatz hat ein einzigartiges Design, das auf der umgebenden Küstenlinie und der ursprünglichen Landform der natürlichen Insel basiert und so eine unverwechselbare und charakteristische Landschaft für den Golfplatz schafft. Der Platz ist strategisch anspruchsvoll gestaltet, mit schwierigen Fairways, versteckten Sandbunkern und einem reinen Links-Stil.

Nine Bridges Golf Club, Südkorea

Der Nine Bridges Golf Club, Südkorea, liegt auf der berühmten Vulkaninsel Jeju. Der Golfplatz ist bekannt für seine atemberaubenden Ausblicke auf die umliegende Landschaft, einschließlich der üppigen grünen Wälder und des Ozeans. Neben der Tatsache, dass er der erste koreanische Golfplatz ist, der zu den 100 besten Golfplätzen der Welt gehört, war Nine Bridges auch der erste Club, der die LPGA in Korea ausrichtete, als er das Turnier von 2002 bis 2005 ausrichtete. Der Golfplatz bietet eine sehr einzigartige und unvergessliche Erfahrung für alle Golfer mit seinen unverwechselbaren Herausforderungen und Geländeformen.

Bali National Golf Club, Bali, Indonesien

Der Bali National Golf Club, Bali, Indonesien, liegt in Nusa Dua, Bali, und ist eines der am meisten geschätzten Ziele für Golfer. Er wurde von den Asian Golf Awards als bester renovierter Golfplatz Asiens 2014 ausgezeichnet, nachdem er nach einer Renovierung wiedereröffnet wurde. Er wurde 2016 auch als fünftbestes Golfresort im Asien-Pazifik-Raum eingestuft, sowie mehrfach ausgezeichnet, darunter als bestes Golfresort Indonesiens 2017 von Golf Digest USA. Der Golfplatz bietet seinen Golfern eine herausfordernde Meisterschaftsstrecke, die strategisch in einer malerischen tropischen Landschaft und mit bezaubernden Ausblicken auf den Ozean liegt.