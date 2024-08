Funktionieren Grübchenmacher wirklich? Influencer nutzen künstliche Grübchen für ein perfektes Lächeln

Dellen werden schon lange als ein charmantes Merkmal angesehen, wobei Prominente wie Shah Rukh Khan, Preity Zinta und Alia Bhatt das Publikum mit ihren charmanten Dellenlächeln begeistern. Obwohl Dellen allgemein als genetisches Merkmal und nicht als kosmetische Verbesserung angesehen werden, hat die Anziehungskraft dieser Gesichtseindellungen viele dazu veranlasst, nach Wegen zu suchen, um sie nachzuahmen. In der heutigen von sozialen Medien dominierten Welt sind Werkzeuge für künstliche Dellen ein beliebter Trend geworden, aber wie effektiv sind diese Methoden?

Die Beliebtheit Künstlicher Dellen

Der Aufstieg von Beauty-Influencern hat eine Vielzahl von Techniken eingeführt, um die Illusion von Dellen ohne Operation zu erzeugen. Die Content-Erstellerin Hitika Sachdev, die 230.000 Follower auf Instagram hat, erklärt den Reiz: „Künstliche Dellen sind momentan bei der Generation Z beliebt, weil sie deinem Gesicht eine niedliche und lustige Ausstrahlung verleihen, ohne dass eine Operation nötig ist. Außerdem ermöglichen künstliche Dellen Kreativität und Selbstverwirklichung, da du mit verschiedenen Stilen und Platzierungen experimentieren kannst, um deinen Look zu individualisieren. Es ist eine spaßige und vorübergehende Möglichkeit, deine Merkmale zu verbessern.“

Trotz Ihrer Beliebtheit bleiben die Wirksamkeit und Sicherheit dieser Werkzeuge fraglich.

Was Verursacht Dellen?

Dellen entstehen durch genetische Unterschiede in den Gesichtsmuskeln und dem Bindegewebe. Dr. Niti Gaur, Dermatologin und Gründerin der Citrine Clinic in Gurugram, erklärt: „Dellen entstehen durch ein unregelmäßiges Wachstum eines Muskels, des großen Zygomatikusmuskels, während der embryonalen Entwicklung. Dieser Muskel hebt und senkt den Mund und erzeugt Gesichtsausdrücke von Freude oder Schmerz. Wenn sich dieser Muskel in zwei Gruppen aufteilt, eine oberhalb und eine unterhalb der Mundwinkel, entstehen Dellen.“

Künstliche Dellen: Der Chirurgische Ansatz

Für diejenigen, die permanente Dellen wünschen, gibt es ein kosmetisches Verfahren namens Dimpleplasty. Dr. Ruby Sachdev, ästhetische Ärztin am Gleneagles Hospital in Bengaluru, beschreibt den Prozess: „Künstliche Dellen werden durch ein kosmetisches Verfahren namens Dimpleplasty geschaffen. Der Muskel, die Schleimhaut und der innere Teil der Haut werden so verändert, dass sie wie eine Delle aussehen. Dazu wird ein kleiner Schnitt in der Wange gemacht und eine Naht gelegt, die die Unterseite der Haut mit den tiefer liegenden Gesichtsmuskeln verbindet. Wenn die Naht heilt, entsteht eine permanente Vertiefung, die eine natürliche Delle imitiert.“

Dr. Shilpi Bhadani, plastische und ästhetische Chirurgin und Gründerin von SB Aesthetics in Gurugram, fügt hinzu: „Das Verfahren ist in der Regel schnell, mit minimaler Ausfallzeit.“

Die Einschränkungen Künstlicher Dellenwerkzeuge

Auf der anderen Seite sind Werkzeuge für künstliche Dellen, die in den sozialen Medien Aufmerksamkeit erhalten haben, weniger effektiv. Dr. Gaur erklärt: „Es gibt mehrere Methoden, um die Illusion von Dellen zu erzeugen, wie Make-up-Techniken, Dellen-Piercings und Wangen-Sauger. Make-up-Techniken beinhalten das Auftragen eines dunkleren Blushes oder Konturpuders, um einen Schatteneffekt zu erzeugen. Dellen-Piercings können Dellen nachahmen, bergen jedoch Risiken wie Infektionen und Narben. Wangen-Sauger erzeugen vorübergehend Dellen in den Wangen, können jedoch bei längerem Gebrauch Irritationen und Rötungen verursachen.“

Dr. Bhadani ist kritisch gegenüber den Werkzeugen für künstliche Dellen: „Sie sind nicht effektiv, egal was die Videos zeigen mögen. Alles, was dauerhafter ist, erfordert eine chirurgische Eingreep. Diese Werkzeuge verschieben einfach vorübergehend das Gewebe, was eine Vertiefung für einige Minuten schaffen kann.“ Dr. Sachdev stimmt zu und sagt: „Obwohl Online-Werkzeuge und -Tricks für die Erstellung temporärer Dellen verlockend erscheinen mögen, sind sie oft Spielereien und haben keine wissenschaftliche Grundlage. Diese Methoden beinhalten in der Regel Druck auf die Haut, was eine vorübergehende Vertiefung erzeugen kann, aber wahrscheinlich keine dauerhaften Dellen.“

Vor- und Nachteile Künstlicher Dellenmethoden

Werkzeuge für künstliche Dellen, wie Make-up und Sauger, haben eine Reihe von Vor- und Nachteilen. Der Hauptvorteil ist, dass sie keine chirurgische Intervention erfordern, im Gegensatz zur Dimpleplasty. Allerdings können diese Werkzeuge zu vorübergehender Hautverfärbung, Hyperpigmentierung, Entzündung und sogar Narbenbildung bei übermäßigem Gebrauch führen.

Endgültiges Urteil

Experten sind sich einig, dass, obwohl Werkzeuge für künstliche Dellen eine vorübergehende Lösung bieten, sie keinen Ersatz für natürliche, dauerhafte Dellen darstellen. Dr. Bhadani betrachtet diese Werkzeuge als „Spielereien, die darauf abzielen, schnell Gewinne zu erzielen, indem sie die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich ziehen“, während Dr. Sachdev die Bedeutung von Sicherheit und langfristiger Gesundheit betont: „Als medizinische Fachkraft unterstütze ich nicht die Verwendung von falschen Dellenmachern oder anderen nicht verifizierten Methoden zur Veränderung des Aussehens. Wenn jemand wirklich an Dellen interessiert ist, ist es am besten, einen qualifizierten ästhetischen Chirurgen zu konsultieren, der sichere und effektive Optionen bieten kann.“

Letztendlich ist es für diejenigen, die an einer dauerhaften Veränderung interessiert sind, am sichersten, einen Fachmann zu konsultieren, während vorübergehende Methoden mit Vorsicht verwendet werden sollten.